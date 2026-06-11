Имущество фигурантов дела «Русагро» на сумму более 550 млрд рублей обращено в доход государства

По иску Генеральной прокуратуры РФ имущество обвиняемых по уголовному делу «Русагро» на сумму более 550 млрд рублей арестовано и обращено в доход государства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство внутренних дел России.

«В результате организованной следователями и сотрудниками ФСБ России работы по защите имущественных прав и законных интересов потерпевших на имущество обвиняемых на сумму более 550 млрд рублей был наложен арест. Оно по иску Генеральной прокуратуры РФ обращено в доход государства», – говорится в сообщении МВД.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Вадима Мошковича, который был также сенатором от Белгородской области, и ряда других фигурантов, обвиняемых в коррупции. Уголовное дело связано с хищениями при покупке «Русагро» акций холдинга «Солнечные продукты».

Согласно материалам расследования, в числе фигурантов также бывший гендиректор холдинга Максим Басов и экс-вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов.

Басову и Мошковичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33 – ч. 2 ст. 201 УК РФ). Последний обвиняется еще и в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Иванову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Свою вину фигуранты не признают.

Основатель «Русагро» Мошкович был задержан весной 2025 года. Бизнесмен занимал должность сенатора от Белгородской области в Совфеде. В 2020 году журнал Forbes оценил его состояние в $1,7 млрд.

В мае 2025 года Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Речь шла о получении чиновником 2,6 млн рублей от главы «Русагро».

Москва, Анастасия Смирнова

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