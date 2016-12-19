Эффект Трампа сработал на фоне общего недоверия власти / Избранный президент США нарушил все известные правила

Публикации за 19.12.16

Избранный президент США Дональд Трамп еще в ходе предварительных выборов нарушил все известные правила поведения кандидатов, однако все равно одержал победу на фоне значительного недоверия общества к власти, которую олицетворяла Хиллари Клинтон. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в докладе коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг».

Как отмечают эксперты, кампания 2016 года по выборам президента США оказалась одной из наиболее сложных для анализа и интерпретации. Вокруг нее сложилось большое количество мифов, авторами которых стали, в том числе и члены команд кандидатов, особенно проигравшая сторона. В этой ситуации в ходе исследования был проведен колоссальный объемы работы по анализу СМИ, аккаунтов американских политиков в социальных сетях, агитационных материалов партий и кандидатов. При этом авторы доклада провели более 200 экспертных интервью с американскими политиками и политконсультантами. В результаты были сделаны интересные выводы.

Американцы разуверились в руководстве страны

Прежде всего, как отмечается в исследовании, необходимо учитывать тот факт, что в США на протяжении последних лет социологи фиксируют пессимизм американцев по поводу общего положения дел в стране и недоверие политикам. По состоянию на конец сентября 2016 года, 63% граждан считали, что страна движется в неправильном направлении, и в последние годы были моменты, когда этот показатель превышал 75% на фоне того, что 56% американцев думают, что их дети будут жить хуже, чем они живут сейчас.

«Граждане США наблюдают отсутствие результатов деятельности политиков по проблемам, которые их волнуют (межрасовые отношения, стагнация доходов, сокращение рабочей силы в результате сокращения спроса на неё из-за особенностей нынешней американской экономики, удорожание высшего образования и медицинской страховки, старение инфраструктуры, рост террористической угрозы, сокращение возможностей США в международных делах). При этом СМИ активно освещают склоки представителей двух основных партий, блокирующие государственное управление», – говорится в докладе.

Эксперты обратили внимание, что представители основных политических сил – республиканцы и демократы винят друг друга в происходящем. И в этой ситуации неудивительно, что недовольство граждан распространяется на политиков в целом. Согласно данным опросов, только 6% американцев доверяют Конгрессу, 16% – президенту и только 20% доверяют властям в целом, а более половины – высказывается за то, чтобы нынешних чиновников и политиков заменили простые люди. При этом 60% выступают за значительную реформу системы управления. Все эти настроения обусловили массовую поддержку кандидатуры Трампа, провозгласившего себя политиком поневоле, вынужденным участвовать в выборах, чтобы решить проблемы страны и обещавшего «осушить» вашингтонское «болото».

Поляризация общества достигла апогея

Как отмечают эксперты, за последние несколько десятилетий в США наблюдается рост исключающей компромиссы поляризации как на массовом уровне, так и среди политиков. Растёт степень голосования по партийной принадлежности, снижается так называемое раздельное голосование, когда избиратели на разных выборах голосуют за представителей разных партий. 27% демократов и 36% республиканцев считают другую партию угрозой для нации.

Еще одной важной особенностью такой поляризации стало то обстоятельство, что американцы стремятся поселиться в районах, где живут люди их политических убеждений, сокращаются бытовые контакты между носителями разных политических взглядов. Сформировалось резко негативное отношение к политическим компромиссам, о политиках судят не по результатах их законодательной или управленческой деятельности, а по тому, насколько они последовательны идеологически.

«Два деструктивных процесса происходят одновременно, фактически усиливая воздействие друг друга. С одной стороны, из-за отсутствия управленческих компромиссов растёт число нерешённых проблем, из-за чего растёт недовольство населения. С другой стороны, одним из результатов этого недовольства становится обновление корпуса выборных политиков за счёт деятелей, выдвинутых радикалами и исключающих любые компромиссы. Соответствующим образом это недовольство и выплеснулось на праймериз перед президентскими выборами 2016 года – два кандидата, представляющие и протестные настроения, и радикальные взгляды основного электората праймериз, выступили неожиданно сильно, ошеломив истеблишмент Республиканской и Демократической партий», – говорится в докладе.

Планировался межэлитный «договорняк»?

В исследовании отмечается, что в американской политической элите курсируют слухи о том, что на старте кампании Трамп обсуждал свое выдвижение в президенты и получил горячее одобрение со стороны семьи Клинтонов, поскольку они надеялись, что он внесет раздрай в и так дезорганизованный лагерь республиканцев. Штаб Клинтон подыгрывал Трампу в ходе республиканских праймериз, рассчитывая на то, что такой антисистемный «Пестрый флейтист» (Pied Piper) никогда не получит большинство голосов. Они намеренно координировали и усиливали атаки демократических СМИ на Трампа, чтобы он выглядел самым опасным для Демпартии кандидатом и звездой республиканских праймериз.

Ставка на антирейтинг оппонента определила рисунок кампании Клинтон. Слоган «Вместе сильнее» был антитезой образу политика-одиночки Трампа. Команда Клинтон и мейнстримные СМИ атаковали миллиардера как «сексуального хищника», неопытного и некомпетентного новичка в политике, врага меньшинств и беспринципного хама. База его поддержки описывалась как безграмотные провинциалы и неудачники (deplorables), расисты, ксенофобы, сторонники радикально правых взглядов и Ку-клукс-клана.

Мобилизационная машина Демократической партии в целом показала свою высокую эффективность. За Клинтон проголосовало на 2,8 млн избирателей больше. Однако неверное распределение усилий между штатами привело к победе Трампа по голосам выборщиков.

В отличие от Хиллари Клинтон, Дональд Трамп имел «план Б», о чем он сам недавно сказал в интервью. Он исходил из того, что шансы на победу невелики, однако в случае выигрыша приз велик, а в случае проигрыша он все равно получает дивиденды в виде резкого повышения своего статуса как экс-кандидата в президенты и роста международной известности, что позитивно повлияет на стоимость бренда. Это объясняет и то, что Трамп инвестировал в кампанию значительно меньше денег, чем обещал изначально, и то, что за несколько дней до выборов он мог позволить себе прервать кампанию для того, чтобы лично принять участие в открытии своего нового отеля в Вашингтоне.

Как считают политологи, подобное ощущение свободы позволяло эксцентричному миллиардеру, который, тем не менее, имел стройную систему взглядов, вести себя расслабленно в ходе кампании и позволять себе то, что никогда не позволил бы себе профессиональный политик.

С точки зрения обоймы игроков Трампу сыграло на руку обилие на республиканских праймериз кандидатов, которые по своим имиджевым характеристикам дублировали друг друга. Трампа никто из них не воспринимал как опасного конкурента, поэтому основная борьба была межвидовой.

«В этих условиях у Трампа было уникальное позиционирование – человека не из политики, но при этом со 100-процентной узнаваемостью, опыт шоумена, обладающего уникальным талантом привлечения внимания СМИ», – отмечается в докладе.

Эксперты обращают внимание, что на начальной стадии кампании Трамп сознательно выбрал «партизанскую» тактику привлечения внимания традиционных СМИ, постоянно генерируя провокационные поводы. Поэтому, не прибегая изначально к проплаченной рекламе, он постоянно наращивал количество упоминаний о нем в СМИ – чаще всего негативных. В июле число его упоминаний в СМИ достигло 86,2 млн.

Феномен Трампа

В ходе кампании на праймериз Трамп нарушил почти все известные правила поведения кандидата. Он отказался от переговоров с местными элитами и функционерами партии о поддержке, а также от использования баз данных и микротаргетинга. При выборе СМИ Трамп ориентировался не на целевые аудитории, а исключительно на величину аудитории, а также публично отказался от фандрайзинга, заявив, что «гуляет на свои» (правда, вскоре выяснилось, что это лукавство). Трамп отвечал на любые обвинения в свой адрес, вступал в публичные конфликты с инвалидами, ветеранами, семьей погибшего героя войны, женщинами, популярными телеведущими, оскорбил жену своего оппонента и т.д, и сделал ставку на привод новых избирателей, которые ранее не участвовали в праймериз.

Оправдание подобного поведения был образ искреннего человека, который называет вещи своими именами, говорит, «как есть», выражает боль и чаяния простого человека. Его базовыми аудиториями стали белые рабочие и религиозные консерваторы. Рабочим Трамп обещал прекратить незаконную миграцию, вернуть в США рабочие места и защиту их интересов, религиозным консерваторам – возврат к традиционным ценностям.

В качестве несущего проекта, помимо медиатроллинга и использования социальных сетей, которые в значительной степени также были инструментами создания информационных поводов для традиционных СМИ, Трамп избрал массовые встречи с избирателями, которые охотно приходили посмотреть на звезду телеэкрана.

Эта тактика позволила Трампу набрать рекордное для республиканского кандидата количество избирателей на праймериз (14 миллионов и почти 45 % от явки) и обеспечить рекордный процент явки (почти 15 %).

Десять мифов о победе Трампа

Как отмечают эксперты, на финальной стадии кампании штабу Трампа удалось одержать две не очень заметных, но важных внутренних победы. Во-первых, штаб получил контроль над Twitter-аккаунтом кандидата, что снизило риски новых ненужных конфликтов. Во-вторых, Трампа убедили не делать резких незапланированных заявлений на дебатах с Клинтон – потому что реальные критерии сводились и всегда сводятся не к тому, кто кого переспорил, а к тому, удерживает политик свой базовый образ или нет, и насколько убедительно он его транслирует.

Эксперты обратили внимание, что сложившиеся мифы вокруг победы Трампа не имеют отношения к реальному положению дел. В этой связи утверждение (миф №1) о том, что социологи полностью провалились со своими прогнозами, явно натянуто. На самом деле Клинтон получила на 2,8 млн голосов больше, чем Трамп, и это преимущество соответствует данным опросов.

Как отмечается в исследовании, ошибки предсказания были на уровне штатов. Однако значительная часть избирателей Трампа приняла решение о поддержке его кандидатуры в последний месяц перед выборами и даже в последний момент. По мнению экспертов, в этой ситуации претензии должны быть обращены не к социологам, а к интерпретаторам их данных, которые не учли распределение голосов неопределившихся избирателей и особенности «конспирологического мышления» базы Трампа.

Миф №2: Трамп выиграл за счет низкой явки. В реальности, как пишут авторы доклада, по предварительным подсчетам явка составила 59%, что даже несколько выше, чем в 2012 году.

Миф №3: Низкая явка в отдельных штатах была на руку Трампу. На самом деле, отмечают эксперты, нет прямой зависимости между более низкой явкой и результатом Трампа. В ряде штатов он улучшил свой результат по сравнению с Ромни при более высокой явке.

Миф №4: Клинтон проиграла из-за более низкой явки афроамериканцев, и это было особенно критичным для трех ключевых графств. В действительности, как говорится в докладе, проблема была не в явке, а в том, что Клинтон получила в этой категории на 7% меньше, чем Обама, а также на 8% меньше среди латиноамериканцев. В 3 округах (Уэйн, Милуоки, Филадельфия), о которых говорят консультанты демократов, большинство избирателей белые, и Хиллари в первую очередь проиграла белый рабочий класс.

Миф №5: Команда Трампа не имела полевой структуры. Как пишут авторы исследования, Трамп действительно серьезно уступал Клинтон по полевым структурам. Однако в ряде штатов была кооперация с партийными структурами Республиканской партии, в основном там, где были выборы в Сенат, в так называемом «Ржавом поясе» Трамп создал полевые офисы, при этом были самодеятельные штабы активистов, действовавшие по модели самоорганизующихся сетей.

Миф №6: Клинтон проиграла из-за поведения директора ФБР, который сначала возобновил расследование переписки Клинтон, а затем прекратил. Между тем, как отмечают эксперты, на самом деле результаты опросов не показывают значимой корреляции между выступлениями главы ФБР и динамикой рейтинга Клинтон. Определенное влияние на информационную повестку письма директора спецслужбы оказали, но оно не было решающим.

Миф №7: Исход выборов предрешили «русские хакеры», раскопавшие компромат на Клинтон и подтасовавшие результаты голосования в некоторых штатах. В реальности, как говорится в докладе, информация из Демократического Национального Комитета, обнародованная Викиликс, не была принципиально новой. На протяжении праймериз регулярно звучали обвинения в подтасовке результатов и подыгрывании аппарата партии Клинтон. При этом обвинения во взломе систем электронного голосования в Висконсине не нашли подтверждения. Более того, пересчет принес Трампу дополнительные голоса.

Миф №8: Берни Сандерс как «политик перемен» победил бы Трампа. В действительности, Сандерс неизбежно имел бы проблемы с фандрайзингом и поддержкой со стороны истеблишмента партии, для которого он был слишком «левым», «социалистом».

Миф №9: Трамп победил благодаря «фейковым новостям». Эксперты обращают внимание, что распространением сомнительных новостей занимались обе стороны. При этом данная кампания по количеству сомнительной информации ничем не отличалась от других президентских выборов.

Миф №10: Трамп победил исключительно за счет использования BIG Data и помощи компании Cambridge Analitica. На самом деле, как отмечается в исследовании, Трамп на этапе праймериз не прибегал к работе с базами данных и, тем не менее, разгромил Теда Круза, который как раз пользовался услугами Cambridge Analitica. Принципиальное решение сделать в агитации акцент на штатах «Ржавого пояса» и белых рабочих было принято еще на старте кампании без использования Big Data.

«Победа Трампа была достигнута в первую очередь за счет малообразованных жителей пригородов и села, которые редко являются активными пользователями Интернета и социальных сетей», – говорится докладе.

Реальные причины победы Трампа и провала Клинтон

В первую очередь, как считают эксперты, сыграла роль объективная цикличность и запрос на изменения. За редким исключением, в США после Второй мировой войны президента-демократа после двух сроков сменял республиканец, и наоборот.

Вторая причина – слабость Хиллари Клинтон как кандидата. Несмотря на набор сильных качеств, против нее сыграли неискренность, олицетворение истеблишмента и элитарной политики. Клинтон и ее штаб явно переоценили свои возможности и не учли большой багаж коррупционных скандалов.

Третьей причиной победы Трампа эксперты то обстоятельство, что он вернул Республиканской партии голоса белых рабочих, которые когда-то завоевал Рейган, а потом вернули в лоно Демократической партии Билл Клинтон и Барак Обама. Большая часть этих избирателей была сконцентрирована в ранее индустриально развитых, а ныне депрессивных штатах («Ржавый пояс»). Эта категория избирателей в наибольшей степени пострадала от глобализации, там же наблюдалось недовольство повышением страховых взносов, которое пришлось на предвыборный период. При этом самое большое повышение затронуло критически важные штаты «Ржавого пояса», констатируют авторы доклада.

Четвертой причиной, предопределившей итоги голосования, стала переоценка штабом Клинтон гендерного фактора и недооценка расово-этнического. «В ходе кампании произошла поляризация по принципу «Белое большинство против меньшинств», в результате чего 53% белых женщин проголосовало за Трампа», – подчеркивают эксперты.

В числе неудач штаба Клинтон политологи также называют ошибочное представление об испаноязычных избирателях, как едином целом, а также недостаточная мобилизация «цветных» в ее пользу. В то же время команде Трампа удалось расколоть латинос по критерию происхождения, возраста, религиозности и увеличить уровень поддержки в этой категории избирателей.

Как считают эксперты, серьезные последствия имел «фактор» Берни Сандерса. Он занял второе место на праймериз демократов, но не получил номинации на пост вице-президента и был достаточно слабо вовлечен в кампанию. Его электорат был разочарован поражением своего кумира и неэтичными методами, которые использовало против него руководство партии.

Клинтон также проигрывала из-за размытости сигналов для избирателей, тогда как у Трампа была четкость и простота сообщений. При этом Трамп провел значительно больше встреч и охватил ими большую аудиторию, чем его оппонент.

В исследовании также отмечается, что кампания проходила на фоне роста недоверия населения к мейнстримным СМИ, а Трамп активное использовал нишевые медиа и социальные сети.

Москва, Анастасия Смирнова

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