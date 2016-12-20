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Публикации за 20.12.16

Митинги – впустую: выборщики подтвердили победу Трампа

Митинги – впустую: выборщики подтвердили победу Трампа

Миллиардер Дональд Трамп получил необходимую поддержку на голосовании коллегии выборщиков, одержав формальную победу на выборах президента США, сообщает Associated Press. За кандидатуру Трмпа проголосовало 304 выборщика, 169 поддержали Клинтон. Для окончательной победы Трампу было необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

Вчера, 19 декабря, в США прошли тысячные акции протеста с призывами к выборщикам проигнорировать результаты голосования граждан и выступить против Трампа. Выборщики от Республиканской партии получали электронные письма и СМС, убеждавшие не голосовать за избранного президента.

Среди всех из «штатов Республиканской партии», которую представляет избранный президент, только двое из Техаса отказались его поддержать. При этом за Хиллари Клинтон не проголосовали четыре «демократических» выборщика: трое отдали голоса за бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, еще один поддержал вождя одного из индейских племен.

Как напоминает «Интерфакс», в коллегии выборщиков состоят 538 человек (по пропорциям согласно переписи населения и по одному за каждого сенатора). 8 ноября Трамп победил во всенародном голосовании. Вскоре после этого он сформировал переходную команду и теперь занимается подбором кандидатов на посты в своей будущей администрации.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.12.16

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