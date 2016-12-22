25 лет СНГ: бракоразводный процесс СССР и новые поводы для объединения

Публикации за 22.12.16

Созданное после развала СССР Содружество независимых государств (СНГ) за 25 лет существования так и не смогло в полной мере восстановить разрушенные экономические и социальные связи между бывшими союзными республикам. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали эксперты из стран Содружества на пресс-конференции, посвященной 25-летию Алма-Атинского соглашения, которое подтвердило распад Советского союза.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в 1991 году, когда распался Советский Союз и было образовано СНГ, и обывателям, и политикам казалось, что это новообразование просто трансформирует сложившуюся систему и во многом всё останется по-прежнему. «До конца еще никто не осознавал, что по сути начался бракоразводный процесс», – считает Джабаров.

По словам бывшего главы пресс-службы президента Азербайджана Расима Агаева, тогда многие бывшие союзные республики даже не видели смысла вступать в СНГ.

«Когда у нас в Баку принималось решение, ехать в Алма-Ату или нет, это далось руководителям Азербайджана не просто. Оно далось в результате острого политического противостояния с теми, кто открыто противился этому. Главный довод был такой: всё – с Россией покончено, Советский союз развалился, Россия не сегодня-завтра развалится, поэтому нам нужно искать союзников в другой стороне», – вспоминает Агаев.

Джабаров со своей стороны отметил, что первые 10 лет становления СНГ были сложными. «К тому времени во многих государствах, да и в России говорилось о том, что СНГ не жилец: решения, которые принимались на саммитах, не выполнялись и носили декларативный характер, не более», – констатировал Джабаров.

Бывший глава Верховного совета республики Кыргызстан Медеткан Шеримкулов в этой связи отметил, что и сейчас, спустя 25 лет после создания СНГ многие вопросы в рамках организации продолжают оставаться нерешенными. По его мнению, за такой продолжительный срок существования Содружества политические элиты государств-участниц не сделали достаточно для того, чтобы наладить и восстановить потерянные вместе с развалом СССР связи.

«Считать в вопросах политического сближения и разрешения именно политических вопросов государств, входящих в СНГ – это, по крайне мере, стремление закрыть глаза на сегодняшнюю действительность. Мы, вчерашние граждане единого государства, сегодня друг к другу ездим по квотам, по визам, на ограниченные сроки. Нужно сделать так, чтобы миграционные процессы, поездки друг к другу были более упрощенными», – считает Шеримкулов.

По его мнению, в рамках СНГ до сих пор не решены и другие важные вопросы, в частности, в сфере безопасности.

«Мы теряем связи. Кое-где устоявшиеся годами хорошие отношения мы уже потеряли. Со стороны государств, с которыми граничат страны Центральной Азии, могут возникнуть внешние угрозы, которые могут постепенно расползаться еще выше в сторону Севера», – считает бывший глава Верховного Совета Кыргызстана.

Шеримкулов также отметил, что сегодня граждане Кыргызстана, которые находятся в других постсоветских республиках СНГ очень трудно приживаются там, для них создаются немало препятствий, хотя при этом страны Содружества 75 лет находились в составе единого государства.

По его словам, не были решены также и многие территориальные споры, которые могут на каком-то этапе послужить «катализатором непонимания и, более того, межреспубликанских конфликтов», чего нельзя допускать ни в коем случае.

«Нам надо разрешить приграничные и пограничные вопросы между республиками, входящими в СНГ. У Кыргызстана практически разрешен пограничный вопрос с КНР, Казахстаном, но остаются проблемы с Узбекистаном, Таджикистаном. Также вопросы есть в других республиках Содружества», – подчеркнул Шеримкулов.

По его оценке, главное упущение и недоработка СНГ – это слабое экономическое сотрудничество между странами Содружества. «Развитие экономического сотрудничества между государствами – это главная площадка для дальнейшего сближения во всех сферах меду странами, входящими в СНГ», – уверен он.

При этом Шеримкулов отметил, что существующие проблемы можно достаточно оперативно решить за счет прошлого опыта СССР, а также отсутствия языкового барьера, так как русский язык «остается связующим мостом между нашими странами и государствами».

«Эти проблемы непростые. Мы не должны уповать на то, что у нас есть успехи. Не решено еще очень много проблем», – подчеркнул он.

По мнению депутата палаты представителей Национального собрания Белоруссии Анатолия Хищенко, именно возобновление тесного экономического сотрудничества в рамках СНГ позволит вернуть утраченные связи бывших советских республик.

«У каждой страны есть интересы к рынку сбыта, это стимул для развития. Более тесная интеграция принесет нам много, в первую очередь – свободное движение товаров, услуг. Когда будет более тесная интеграция, исчезнут те торговые «войны», которые сейчас возникают», – уверен Хищенко.

При этом для экономических отношения, как считает депутат, необходимо привести страны к унификации законов. «У нас в СНГ существует много законов. К сожалению, они не все работают. Нужно способствовать унификации этих законов, тогда мы будем жить по общим правилам», – сказал Хищенко.

Агаев в этой связи отметил, что перспективы развития СНГ во многом зависят от России. «Сохранится Россия, усилится, удастся набрать энергии двигаться дальше, сохранится и СНГ. Мы это видели и на примере Советского Союза», – сказал Агаев и добавил, что и в 1991-м году, если бы руководство России проявило «иные качества», возможно СССР удалось бы сохранить.

Шеримкулов также обратил внимание на то, что и в политике страны СНГ должны работать более дружно.

«Должно быть единство мнений по узловым вопросам внешней политики. Когда на всех этапах, на всех площадках, пусть это будет Совет безопасности Организации объединённых наций, ОБСЕ, Генеральная ассамблея, страны, входящие в Содружество независимых государств, должны поддерживать друг друга без оглядки. Во внешнеполитических вопросах мы должны выступать единым фронтом, нас и так мало», – считает Шеримкулов.

Депутат Мажилиса парламента Казахстана Владислав Косарев со своей стороны отметил, что кроме экономических и политических связей, странам СНГ необходимо укреплять и социальные.

«Давайте критически оглянемся на свои позиции. Мы не смогли создать политических союзов, которые бы укрепляли мнения людей о необходимости единства наших стран. Очень важно, чтобы люди душой прониклись уважением, доверием и друг к другу и к нашим странам», – уверен Косарев.

Как считает Хищенко, «народы уже давно созрели» к интеграции, и восстановление прежних контактов зависит в большинстве своем от лидеров стран СНГ.

«Мы видим, что кое-какие ошибки были допущены в Европейском союзе. Их опыт тоже надо учесть. Это все зависит от руководителей наших государств, от элиты ее. Народы к этому уже давно созрели. Мы на бытовом уровне не ощущаем себя иностранцами», – сказал он.

Директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко со своей стороны обратил внимание, что к 25-летнему юбилею создания Содружества его участники «достаточно четко осознают, что вместе они сильнее». «Удалось сохранить и развить общее пространство в таких областях, которые обречены на взаимное сотрудничество: интенсивно развивается сотрудничество в области связи, в области транспорта, энергетики, области науки и сельского хозяйства», – сказал он.

Как считает Хищенко, объединение и сплочение стран СНГ продиктовано также ситуацией на международной арене. «Это даже не наше желание, это будет необходимость», – подытожил он.

Москва, Мария Вяткина

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