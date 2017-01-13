Следственный комитет начал проверку изъятия 10 приемных детей из московской семьи

Публикации за 13.01.17

Следователи московского главка СКР начали доследственную проверку изъятия из семьи двоих усыновленных и восьми приемных несовершеннолетних детей в связи с угрозой их жизни и здоровью. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, накануне работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка побои, которые с его слов нанес ему его отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудниками органов опеки и попечительства города Москвы из семьи изъято 10 несовершеннолетних детей.

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания в семье приемных детей», – говорится в сообщении СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.01.17

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