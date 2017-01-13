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Публикации за 13.01.17

Следственный комитет начал проверку изъятия 10 приемных детей из московской семьи

Следственный комитет начал проверку изъятия 10 приемных детей из московской семьи

Следователи московского главка СКР начали доследственную проверку изъятия из семьи двоих усыновленных и восьми приемных несовершеннолетних детей в связи с угрозой их жизни и здоровью. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, накануне работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка побои, которые с его слов нанес ему его отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудниками органов опеки и попечительства города Москвы из семьи изъято 10 несовершеннолетних детей.

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания в семье приемных детей», – говорится в сообщении СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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