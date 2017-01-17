NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 17.01.17

Многодетная мать пытается через суд вернуть детей

Многодетная мать пытается через суд вернуть детей

В Зеленограде многодетная мать Светлана Дель потребовала через суд вернуть ей изъятых 10 детей, которых на прошлой неделе забрали из семьи в приют органы опеки и полиция. Об этом сообщил ее представитель Иван Павлов. По его словам, женщина просит признать действия органов власти незаконными.

Представители Дель также подали заявления в больницу и Центр поддержки семьи и детства, в которых содержатся дети, органы опеки и полицию. В них Дель требует передать ей детей, а также сообщить о правовых основаниях изъятия и удержания детей, поскольку ни органы опеки, ни представители полиции до сих пор не предоставили никаких документов, свидетельствующих о законности их действий, передает «Интерфакс».

«Мы будем требовать объяснений, поскольку это совершенно беспрецедентная по своей брутальности ситуация. Мало того, что детей изъяли фактически по доносу – прошла почти неделя, и ни мать, ни юристы не увидели никаких документов, никакого обоснования законности этих действий», – сказал Павлов.

По его словам, сейчас главная задача – вернуть детей в семью, после чего будут разбирательства «с этим произволом».

Ранее в департаменте соцзащиты населения Москвы сообщали, что в семье, из которой временно были изъяты 10 детей, выявлен факт жестокого обращения с детьми со стороны отца.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.01.17

Эпидемия гриппа и ОРВИ зафиксирована в 52 регионах. / Минюст назвал слабые стороны решения ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева». / «Хуже, чем проститутки». Путин оценил заказчиков «доклада» о российском компромате на Трампа.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter