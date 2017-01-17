Многодетная мать пытается через суд вернуть детей

Публикации за 17.01.17

В Зеленограде многодетная мать Светлана Дель потребовала через суд вернуть ей изъятых 10 детей, которых на прошлой неделе забрали из семьи в приют органы опеки и полиция. Об этом сообщил ее представитель Иван Павлов. По его словам, женщина просит признать действия органов власти незаконными.

Представители Дель также подали заявления в больницу и Центр поддержки семьи и детства, в которых содержатся дети, органы опеки и полицию. В них Дель требует передать ей детей, а также сообщить о правовых основаниях изъятия и удержания детей, поскольку ни органы опеки, ни представители полиции до сих пор не предоставили никаких документов, свидетельствующих о законности их действий, передает «Интерфакс».

«Мы будем требовать объяснений, поскольку это совершенно беспрецедентная по своей брутальности ситуация. Мало того, что детей изъяли фактически по доносу – прошла почти неделя, и ни мать, ни юристы не увидели никаких документов, никакого обоснования законности этих действий», – сказал Павлов.

По его словам, сейчас главная задача – вернуть детей в семью, после чего будут разбирательства «с этим произволом».

Ранее в департаменте соцзащиты населения Москвы сообщали, что в семье, из которой временно были изъяты 10 детей, выявлен факт жестокого обращения с детьми со стороны отца.

Москва, Светлана Антонова

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