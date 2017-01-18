Возбуждено уголовное дело о побоях в московской многодетной семье, откуда изъяли 10 детей

Публикации за 18.01.17

Следственные органы возбудили уголовное дело о побоях в многодетной семье из Зеленограда, из которой на прошлой неделе были изъяты 10 приемных детей. Об этом сообщил сегодня глава департамента соцзащиты Москвы Владимир Петросян. По его словам, независимая комиссия провела проверку и окончательно установила тот факт, что приёмный отец бил детей.

По его словам, в этой ситуации малышей не будут возвращать обратно в семью, передает Life.ru.

«С детьми работали независимые психологи, вчера мы приняли решение, что не вернём детей, пока не поговорим с ними самими. К сожалению, решение однозначное, детей возвращать категорически нельзя. Все дети подтвердили факт, что папа их бьёт, все боялись папу», – сказал Петросян.

По его данным, уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ.

Напомним, 13 января стало известно, что у приёмной семьи в Москве органы опеки изъяли 10 детей. До этого один из детей пожаловался в детском саду, что папа его бьёт. Сотрудники детского учреждения обратились в полицию и органы опеки.

Накануне стало известно, что многодетная мать Светлана Дель потребовала через суд вернуть ей изъятых детей. Как отмечал ее представитель Иван Павлов, женщина просит признать действия органов власти незаконными – до последнего момента ей не было предоставлено официальных объяснений.

Москва, Светлана Антонова

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