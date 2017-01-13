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Публикации за 13.01.17

Детский омбудсмен: четверо изъятых из семьи детей скоро вернутся домой

Детский омбудсмен: четверо изъятых из семьи детей скоро вернутся домой

В ближайшее время четверо детей изъятых из приемной семьи в Москве будут возвращены родственникам, но пока будут находиться в зеленоградском реабилитационном центре. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова по итогам совещания с представителями департамента соцзащиты Москвы.

Ранее сообщалось, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка побои, которые, с его слов, нанес ему его отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудниками органов опеки и попечительства города Москвы из семьи изъято 10 несовершеннолетних детей.

Детский омбудсмен подчеркнула, что «в отношении мамы претензий нет», и добавила, что расследование о жестоком обращении с детьми будет продолжаться. Будет выясняться, были ли системными подобные действия или единичными.

Со своей стороны мать детей заявила журналистам, что насилия в семье не было, ребенок, о травмах которого сообщила воспитатель детского сада, мог просто удариться.

«Я знаю, что у нас никого не били, не истязали… Но ребенок мог очень разными способами получить (травмы) и удариться», – сказала женщина.

Ранее сообщалось, что по факту случившегося начал доследственную проверку СКР.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.01.17

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