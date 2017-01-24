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Публикации за 24.01.17

Банк России не будет спешить с понижением ключевой ставки

Банк России не будет спешить с понижением ключевой ставки

Излишне поспешное снижение ключевой ставки ЦБ может вновь привести к росту инфляционных ожиданий, что негативно отразится на экономической ситуации в стране. Об этом сегодня заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев, выступая на круглом столе комитета Госдумы по финансовому рынку.

Он обратил внимание, что отечественная экономика восстанавливается, а инфляция достигла рекордно низкого уровня. «Все это действительно открывает пространство для снижения ставок и постепенного смягчения денежно-кредитной политики», – отметил Дмитриев, передает

При этом он подчеркнул «опасность поспешных шагов». Как считает представитель ЦБ, население может отказаться от сберегательной модели и потерять веру в рубль.

«Экономика будет расти быстрее, но в целом... мы просто быстрее выйдем на те наши потенциальные уровни, чем можем, а дальше все равно упремся в некоторый «потолок». При этом цена, которую мы можем заплатить, – это подрыв доверия к Центральному банку, более высокие инфляционные ожидания, и вся проделанная работа может сейчас обесцениться», – предупредил Дмитриев.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала о том, что снижение ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 10% годовых, наиболее вероятно во втором квартале 2017 года.

Стоит отметить, что в начале этого года рубль укрепился до максимальных значений за полтора года. Курс доллара тестирует отметку в 59 рублей, евро – 63 рубля на фоне притока спекулятивного капитала, что позволяет усиливаться российской валюте, несмотря на движения нефтяных котировок. Международные фонды активно используют российскую валюту для спекулятивных операций carry trade, позволяющих получать доход за счет перепродажи валюты.

В то время высокая ставка ЦБ сказывается на объемах кредитования реального сектора отечественной экономики, который испытывает недостаток средств для своего развити

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 24.01.17

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