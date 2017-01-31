Евросоюз превращается в террористическую угрозу для России

Публикации за 31.01.17

Европейский союз является потенциальной угрозой национальной безопасности России. Такое мнение высказал заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, выступая на пресс-конференции в Москве.

«Для нас Европейский союз – это не только потенциальный инвестор, но также потенциальная опасность в виде тех элементов, которые могут проникнуть на территорию нашей страны для осуществления террористической и иной вредоносной деятельности», – сказал он.

Безпалько пояснил, что миграционные потоки, которые исчисляются миллионами беженцев из стран Ближнего Востока и северной Африки, уже нанесли серьезный урон Евросоюзу. «ЕС в лице своих основных стран-двигателей – Франции и Германии – находится в состоянии миграционного кризиса и не справляется с распределением беженцев », – констатировал он.

При этом Безпалько обратил внимание, что в Европе сейчас живет огромное количество тех, кто разделяет или сочувствует идеям радикального ислама.

«Страны Европейского союза – это 500 млн человек. Не стоит преуменьшать влияние тех людей, которые живут там уже несколько поколений и являются мигрантами-мусульманами, выходцами из Северной Африки, Ближнего Востока. Во Франции в Марселе 80% населения являются такими мигрантами, в Брюсселе, столице Евросоюза – 30%. По некоторым оценкам, до 10% населения Франции придерживаются идей радикального ислама на уровне сочувствия», – подчеркнул эксперт и отметил, что России необходимо это учитывать, выстаивая свою внешнюю политику.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.01.17

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