Банк России ожидаемо оставил прежней ключевую ставку / Шансы на ее снижение в первой половине 2017 года уменьшились

Публикации за 03.02.17

Сегодня Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку, от которой зависит доступность кредитных ресурсов, на уровне 10%. Регулятор пояснил, что сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий необходимо для поддержания склонности к сбережениям и закрепления тенденции к устойчивому замедлению инфляции.

Высокая ставка, как считает ЦБ, должна способствовать дальнейшему снижению инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Банк России ожидает, что с учетом принятого решения годовая инфляция замедлится до 4% в конце 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем. Однако сохраняются риски того, что инфляция в 2017 году не достигнет целевого уровня.

Положительные реальные процентные ставки будут поддерживаться на уровне, который обеспечит спрос на кредит, не приводящий к повышению инфляционного давления, а также сохранит стимулы к сбережениям.

Регулятор также отметил, что восстановление экономической активности в 2016 году происходило несколько быстрее, чем ожидалось. По итогам 2017 года ЦБ прогнозирует положительный прирост ВВП, однако темпы экономического роста будут невысокими. Для развития и закрепления позитивных тенденций необходимы структурные преобразования и время.

«С учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился», – подчеркнул ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 марта.

Москва, Анастасия Смирнова

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