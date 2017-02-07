ФАС: В 2017 году Россия останется без роуминга / В первом квартале наценки на сотовую связь должны исчезнуть для туристов в Крыму

Публикации за 07.02.17

В 2017 году в России планируется отменить роуминг сотовых операторов внутри страны. Об этом сообщил в интервью RNS заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин. По его словам, на основе достигнутых договоренностей ведомства и операторов связи роуминговые наценки абонентов, выезжающих в Крым, должны быть отменены уже в первом квартале.

«Мы договорились, что кардинально эту тему закроем применительно к Крыму. В первом квартале этого года проблема национального роуминга не должна существовать для абонентов, выезжающих в Крым. В течение 2017 года в России эта тема роуминга будет решена в целом по стране», – сказал он.

Голомолзин отметил, что ФАС работает с операторами по урегулированию цен по трем направлениям – внутрисетевой, национальный и международный роуминг. Национальный роуминг – это, когда абонент соответствующего оператора перемещается в регион, где нет сети этого оператора и поэтому для оказания услуги он должен воспользоваться сетью другого оператора. Как считает Голомолзон, внутрисетевой роуминг, когда абонент находится в поездке по России, но пользуется услугами «домашнего» оператора, «даже терминологически не может называться роумингом».

Ведомство договорилось с операторами об отказе от применения термина «внутрисетевой роуминг»: компании будут стремиться к тому, чтобы тарифы на услуги связи не отличались в зависимости от того, куда абонент перемещается в пределах сети.

«Мы полагаем, что эту проблему удастся решить уже в первой половине 2017 года. Этому, в частности, должно способствовать упрощение процедур межсетевого взаимодействия операторов связи, снятие избыточных требований к ним», – сообщил Голомолзин.

Базовым принципом формирования тарифов на международный роуминг должен стать принцип «в роуминге как дома», считает замглавы ФАС. Он отметил, что в поездках за границу граждане России не должны испытывать дискомфорта от возрастающих расходов на связь, но для снижения международных роуминговых тарифов необходимо оптимизировать отношения между российскими операторами и их зарубежными партнерами.

«С операторами мы оговаривали, каким образом нужно двигаться в этом направлении», – сообщил заместитель руководителя ФАС.

Москва, Анастасия Смирнова

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