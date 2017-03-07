В московском центре Рерихов изъято около 200 картин

Публикации за 07.03.17

В Международном центре Рерихов (МЦР), где сегодня проходят обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли около 200 картин, в том числе девять из них, которые были подарены музею бывшим председателем правления «Мастер-банка» Борисом Булочником, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в МЦР.

Ранее сообщалось, что перед крахом «Мастер-банка» Булочник передал в дар музею девять картин Святослава Николаевича Рериха, которые были куплены у нью-йоркского музея, продававшего свою коллекцию.

В прошлом году эти картины признали вещественнам доказательством по уголовному делу против Булочника, который до последнего времени скрывается от следствия пообвинению в незаконном обналичивании средств через подконтрольные фирмы-однодневки и финансово-кредитные организации.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.03.17

МЧС предупреждает о риске подтопления «новой» Москвы во время паводка. / В подмосковном Солнечногорске на берегу озера Сенеж образовались свалки. / Медбрат Наро-Фоминской больницы обвиняется в педофилии. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»