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Публикации за 07.03.17

В московском центре Рерихов изъято около 200 картин

В московском центре Рерихов изъято около 200 картин

В Международном центре Рерихов (МЦР), где сегодня проходят обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли около 200 картин, в том числе девять из них, которые были подарены музею бывшим председателем правления «Мастер-банка» Борисом Булочником, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в МЦР.

Ранее сообщалось, что перед крахом «Мастер-банка» Булочник передал в дар музею девять картин Святослава Николаевича Рериха, которые были куплены у нью-йоркского музея, продававшего свою коллекцию.

В прошлом году эти картины признали вещественнам доказательством по уголовному делу против Булочника, который до последнего времени скрывается от следствия пообвинению в незаконном обналичивании средств через подконтрольные фирмы-однодневки и финансово-кредитные организации.

Москва, Светлана Антонова

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