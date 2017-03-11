Секретный отдел ФБР занялся расследованием влияния России на выборы в США

Публикации за 11.03.17

Сверхсекретный отдел американского Федерального бюро расследований (ФБР), который внутри организации называют подразделением контрразведки, занялся расследованием возможного влияния России на исход президентских выборов в США, передает канал CNN со ссылкой на одного ветеранов спецслужбы.

Сообщается, что следствие ведут от 15 до 20 человек, что меньше, чем при расследовании взлома переписки бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. От них не требуют сиюминутных результатов, что позволяет сосредоточиться на более тщательном анализе, передает РБК.

Например, агенты изучают подробности встреч российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка с людьми из ближайшего окружения Дональда Трампа. В первую очередь перед ними стоит задача, насколько беседы с дипломатом вредили национальным интересам США.

Между тем, комментируя предположения о влиянии Кисляка на американские выборы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN, который готовит к эфиру фильм «Самый могущественный человек в мире» о главе российского государства Владимире Путине, отметил, что «это его работа».

«Он (Кисляк) обсуждал двухсторонние отношения, выяснял, что происходит в Соединенных Штатах, чтобы у нас в Москве было понимание ситуации», – сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ также пояснил, что такую работу выполняет любой посол, представляет он Москву или Вашингтон. «Чем больше посол разговаривает с людьми, тем лучше он работает», – сказал Песков.

Вместе с тем он добавил, что во время президентской кампании в США Кисляк общался и с людьми из окружения Хиллари Клинтон. «Однако речь не шла о выборах, никакого вмешательства в избирательный процесс не было», – подчеркнул Песков.

Тем не менее в США обеспокоены действиями Кисляка. СNN отмечает, что обычно отдел контрразведки ФБР занимается защитой американских секретов, технологий, разоблачает шпионов и противодействует киберугрозам.

Одним из примеров деятельности отдела CNN называет разоблачение российского шпиона, работавшего в представительстве российского банка в Нью-Йорке. В итоге агенты пришли к выводу, что Евгений Буряков являлся агентом СВР. Он был признан судом виновным и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

Вашингтон. Другие новости 10.03.17

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