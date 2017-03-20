Рушится последний бастион российской науки: главу РАН осенью может выбрать президент РФ

Публикации за 20.03.17

Выборы президента Российской академии наук (РАН) перенесены на осень 2017 года. Не исключено, что власти в очередной раз получат шанс вмешаться в деятельность РАН – в Государственной думе готовятся поправки, которые узаконят право президента РФ выбирать главу Академии.

На сегодняшнем общем собрании Академии все три кандидата на пост президента РАН – академики Александр Макаров, Владислав Панченко и нынешней руководитель Владимир Фортов, чьи полномочия истекают 27 марта 2017 года, взяли самоотвод. Свое решение они объяснили тем, что правила выбора президента РАН нуждаются в существенной доработке. Фортов хотел также покинуть свой пост, чтобы «избежать конфликта интересов» на осенних выборах.

После этого члены РАН практически единогласно проголосовали за перенос выборов и продление полномочий Фортова и действующего президиума. «Против» высказались только 27 человек, еще 12 – воздержалось. При этом всего в заседании принимало участие 1162 академика и члена-корреспондента РАН, передает «Интерфакс».

Как сообщил ученый секретарь РАН Михаил Пальцев, в настоящий момент в Государственной думе РФ готовятся поправки закон о науке, которые также затронут и выборы нового главы РАН. Он отметил, что если изменения будут приняты в весеннюю сессию, то в ноябре выборы президента Академии пройдут следующим образом: общее собрание выберет несколько кандидатов на пост руководителя РАН, затем президент страны назначит одного из них.

Государство уже не первый раз вмешивается в дела Академии. В 2013 году была проведена реформа РАН, в результате которой были переданы в ФАНО (Федеральное агентство научных организаций) все права по управлению имуществом и исследовательскими институтами, включая определение их научной политики, контроль результатов исследований. Научная среда негативно восприняла это новшество, посчитав, что власть решила взять под контроль Академию, которая «раздражала их своей независимостью». По стране прокатилась волна акции протестов ученых, по мнению которых реформа уничтожит российскую науку.

«Сегодня уже ясно, что цели и методы реализации реформы оказались далеки от реальных нужд и потребностей и науки, и ученых. Почти 80 процентов ученых не понимают и не поддерживают реформу, которая вынуждает нас жить и работать в этих запредельных, часто сюрреалистических условиях. Считаю, что все ветви власти и научное сообщество должны найти решения, которые бы дали нашей науке реальный импульс к развитию, а не к стагнации», – прокомментировал накануне Фортов в интервью «Российской газете» ситуацию вокруг Академии и ее реформы.

Как сказал президент РАН, количество проверок, комиссий, разных согласований растет как снежный ком, «отвлекает ученых от работы, выталкивает из науки молодежь».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.03.17

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