Закат РАН: Академия наук превращается в клуб любознательных людей

Публикации за 30.03.17

Российская академия наук, скандальная реформа которой началась в 2013 году, рискует превратиться в клуб «веселых или невеселых, любознательных, не очень молодых людей, где следующий президент будет модератором». Об этом заявил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. По его мнению, происходящие события «знаменуют закат РАН».

«Происходит закат, как я думаю – может, я и ошибаюсь, конечно, может, я очень большой пессимист, – Российской академии наук. И то, что произошло – перенос выборов, – это лишь внешняя оболочка готовящейся очень серьезной трансформации Российской академии наук, как я понимаю, в клуб веселых или невеселых, любознательных, не очень молодых людей, где будет выбран следующий президент, с моей точки зрения, который будет модератором этого клуба», – сказал Гринберг, выступая на пленарной дискуссии Московского экономического форума, передает RNS.

Сейчас в Госдуме готовятся поправки в закон о науке, которые предполагают изменения системы выборов президента РАН, а именно выдвижение нескольких кандидатур от общего собрания академии, из которых выбирать на должность будет президент России.

Реформа РАН, которая проводится последние годы, идет очень болезненно, признавала ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, реформа РАН началась с протестов ученых, которые выступали против вмешательства государства в дела Академии, которая оставалась формально независимой даже в СССР, и прогнозировали смерть науки. В поддержку академиков наиболее активно выступила КПРФ. Лидеры компартии тогда заявили о намерении инициировать в Госдуме вотум недоверия правительству РФ – для этого было собрано необходимое количество подписей депутатов. Однако впоследствии КПРФ так и не осуществила задуманное под разными формальными предлогами.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 30.03.17

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