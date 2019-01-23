Некрасиво получилось: Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко не станут почетными профессорами РАН

Президиум Российской академии наук (РАН) отказался от присвоения звания «почетный профессор РАН» Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. В Академии назвали анонс церемонии ошибочным и принесли извинения.

«Анонс заседания Президиума РАН, объявленный аппаратом РАН и разосланный пресс-службой РАН 18 января, содержал ошибочную информацию о присвоении звания «Почётный профессор РАН» Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко», – говорится в официальном сообщении Академии наук.

«В связи с этим приносим свои извинения Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко и надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества», – отметили также в РАН и уточнили, что в настоящее время готовятся предложения по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты, касающиеся предоставления права Академии наук учреждать почетные звания выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям.

Как сообщал «Новый День», заседание президиума РАН 22 января, когда предполагалось присвоение звания главе РПЦ и спикеру СовФеда, было отменено. «Мы вопрос о голосовании и вручении диплома патриарху и Матвиенко снимаем, потому что некоторые члены академии высказали сомнения в целесообразности звания», – пояснял тогда РБК вице-президент РАН Юрий Балега.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.01.19

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