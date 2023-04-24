Сильная магнитная буря, вызвавшая северное сияние в Москве, еще продолжается

Пик очень сильной магнитной бури, из-за которой полярные сияния наблюдались в Санкт-Петербурге и Москве, пройден, но она еще продолжается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

В воскресенье вечером жители европейской части России стали делиться фотографиями северного сияния. Его наблюдали в Санкт-Петербурге, Твери, Москве и даже в Рязани.

Согласно представленному на сайте графику, с 16.00 мск 23 апреля 2023 года происходила магнитная буря уровнями от G1 до G4 (от слабой до очень сильной). Пик был пройден около ноля часов 24 апреля. На данный момент буря продолжается. По прогнозу ученых, она должна пойти на спад сегодня к 12 часам дня.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

Москва, Андрей Дорофеев

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