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Вторник, 20 сентября 2022, 19:55 мск

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Новым президентом РАН избран Геннадий Красников

Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук Геннадий Красников избран новым президентом РАН. Такое решение принято сегодня после голосования членов академии.

«В соответствии с результатами тайного голосования... общим собранием членов РАН академик РАН Красников Геннадий Яковлевич избран президентом РАН», – объявил председатель счетной комиссии Дмитрий Новиков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Он уточнил, что всего было выдано 1396 бюллетеней для голосования, при вскрытии урн в них было обнаружено 1390 бюллетеней. Недействительными признаны 122 бюллетеня.

Соперником Красникова был директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.

За Красникова проголосовал 871 академик, за Марковича – 397. Постановление об итогах выборов принято единогласно.

Как сообщал «Новый День», накануне выборов произошел скандал – действующий президент РАН, академик Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов. При этом он заявил, что выборы президента РАН проходят в «беспрецедентных условиях», многие члены академии «подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции».

Предполагается, что сегодня также пройдут выборы председателей президиумов региональных отделений РАН и их академиков-секретарей. 22 сентября общее собрание соберется снова, чтобы выбрать членов Президиума РАН, утвердить главного ученого секретаря Президиума и вице-президентов академии. На 23 сентября запланированы выборы руководителей секций, заместителей секретарей и членов бюро в отделениях РАН.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / РАН

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