Глава РАН о массовых сокращениях ученых: «Это маневр для выполнения указов президента»

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев признал, что массовые сокращения сотрудников научных институтов проведены ради выполнения майских указов главы государства Владимира Путина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции он назвал произошедшее «маневром, чтобы выполнить указы президента».

«Вопрос в том, как относиться к сокращению», – отметил президент РАН и напомнил, что, согласно майским указам главы государства, зарплаты ученых должны в два раза превышать средние заработные платы по регионам. Поэтому институтам пришлось «сокращать число сотрудников, чтобы показать вот эти 200% по региону».

«У нас были довольно серьезные дискуссии и споры. Вы знаете, что Академия наук занимала здесь активную позицию. Я даже с руководителем страны на эту тему разговаривал, и были оставлены наши предложения, – сообщил глава РАН. – Да, это действительно вопрос реализации указов президента в нашей стране».

Сергеев также уточнил, что «увеличение по региону образовалась не только за счет того, что подбросили денег, а за счет того, что уменьшили знаменатель». «Такие перекосы действительно были, это критиковали и призывали к тому, чтобы такого не было. Если хотите, это был маневр, чтобы выполнить указы президента. Мы это прекрасно понимаем. Можно относиться как угодно к этому, с критикой, с пониманием, но это было», – подчеркнул он.

При этом глава РАН отметил, что сейчас стране не хватает 60-70 тысяч молодых ученых и исследователей, однако получить дополнительное финансирование в Минфине для их привлечения пока не удается. «С одной стороны мы формулируем, что есть эта задача – мы должны увеличить число исследователей. Мы говорим: чтобы увеличить число исследователей, нам бы денег побольше подбросить из бюджета, если мы говорим, что нам надо увеличить число исследователей до 110 человек на 10 тысяч населения, – пояснил Сергеев. – С другой стороны, есть, естественно, позиция Минфина, позиция бюджета, и оттуда вопрос: вы сначала покажите, что есть реально такое число исследователей в нашей стране, тогда мы будем решать вот этот вопрос».

«Еще раз хочу сказать – давайте мы отнесемся к тем событиям, которые были по сокращению, с пониманием – как к некоему маневру, к которому мы вынуждены были прийти», – подытожил президент РАН.

Ранее «Новый День» сообщал, что научные институты России сокращают ставки сотрудников для того, чтобы увеличить заработную плату.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.11.18

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