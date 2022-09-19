«Беспрецедентное давление»: президент РАН вынужденно отказался от участия в выборах главы Академии наук

Президент Российской Академии наук (РАН), академик Александр Сергеев снял свою кандидатуры с выборов нового руководителя Академии. Об этом ученый заявил сегодня на общем собрании членов РАН. По его словам, это решение принято вынужденно из-за беспрецедентного давления.

«События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру с выборов президента Российской академии наук, это вынужденное решение», – заявил академик, передает «Интерфакс».

Сергеев пояснил, что выборы президента РАН проходят в «беспрецедентных условиях», многие члены академии «подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции».

Глава РАН также поблагодарил поддерживающих его членов Академии, не стал призывать их голосовать за определенного кандидата, предложив принять решение «в соответствии с нашими общими академическими традициями и ценностями».

После объявленного Сергеевым решения снять кандидатуру на должность президента РАН претендуют академик Геннадий Красников, которого выдвинули девять отделений академии, и академик Дмитрий Маркович от Сибирского отделения РАН.

Президент академии избирается на 5 лет открытым голосованием. Результаты голосования станут известны 20 сентября.

Сергеев занимал пост президента РАН с 27 сентября 2017 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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