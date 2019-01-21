Академики передумали: глава РПЦ останется без звания почетного профессора

Президиум Российской академии наук отказался присваивать патриарху Московском и всея Руси Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко звание «Почетный профессор РАН». Об это сообщил вице-президент РАН Юрий Балега.

«Мы завтра вопрос о голосовании и вручении диплома патриарху и Матвиенко снимаем, потому что некоторые члены академии высказали сомнения в целесообразности звания. Поэтому пока мы должны снять и обсудить между собой эту тему», – цитирует его слова РБК.

При этом он отметил, что в РАН не умаляют заслуги патриарха в науке. «Он поддерживает науку не только в гуманитарной сфере, но и в технической. И религия в какой-то мере является частью общечеловеческой культуры», – отметил Балега.

Согласно уставу Академии, звание «Почетный профессор РАН» присуждается президиумом выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям, которые внесли весомый вклад в развитие науки и цивилизации, в обеспечение взаимопонимания и сотрудничеству между народами. Почетными профессорами в разное время становились доктор церковной истории патриарх Алексий II, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, экс-генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, заведующий отделением онкологии госпиталя Питье-Сальпетриер во Франции Давид Хаят.

Ранее руководитель пресс-службы РАН Светлана Попова сообщала, что главе РПЦ решили присвоить почетное звание, потому что «он большой популяризатор науки», не единожды участвовал в съемках популярной телепередачи «Очевидное – невероятное».

«(Патриарх Кирилл) большой друг Сергея Петровича Капицы, Осипова Юрия Сергеевича (президента РАН в 1991-2013годах). Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», – отмечала Попова.

Москва, Мария Вяткина

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