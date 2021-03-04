«Мы все дальше и дальше отстаем»: правительство РФ саботирует развитие новейших технологий

Правительство РФ саботирует научно-технический прогресс и развитие отечественной промышленности, предприятия которой также не проявляют должной активности. Как считают академики Российской академии наук (РАН), необходима срочная суперкомпьютеризация, в противном случае страна останется на «обочине» мира. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, президент РАН Александр Сергеев сообщил, что российское научное сообщество уже давно ждет от власти «отмашки» для развития новых технологий. «Мы совместно с МГУ и минобрнауки представили правительству программу создания национальной суперкомпьютерной инфраструктуры, имея в виду те тренды мировые и условия, в которых мы сейчас находимся, и наши потребности», – сказал он.

Сергеев пояснил, что задачи, которые можно решать с суперкомпьютером, стимулируют промышленность посмотреть дальше в будущее. «Сейчас весь мир уходит в работу в компьютере. В любой сфере сначала выстраиваться модель, а затем она реализуется. Нужны мозги и физиков, и химиков, и математиков, и программистов, чтобы создать модель. Поэтому, если вы имеете в 100 раз более медленный компьютер, вы в 100 раз отстаете от мира. Промышленность ориентируется на то, что есть сейчас. Мы должны констатировать, что наше неучастие в суперкомпьютерной гонке одновременно означает существенное технологическое и научное отставание», – подчеркнул Сергеев.

Научный руководитель направления Южного Федерального университета, академик Игорь Каляев со своей стороны отметил, что власть очень медленно реагирует на новые научно-технические вызовы. «Концепция развития создания национальной суперкомпьютерной инфраструктуры была создана в мае 2019 года. На совете присутствовал замминистра науки Денис Солодовников, который отвечал за цифровизацию. Он концепцию горячо поддержал и обещал быстро продвинуть. Но, к сожалению, потом началась чиновничья чехарда. Солодовников ушел, это все остановилось. Пришла новая команда, новые люди, которые сказали, что нужно актуализировать концепцию. Вся актуализация заключалась в том, что мы переписали преамбулу и сослались на новые западные достижения. Отвечал за это замминистра Сергей Люлин. Он тоже ушел. Все зависло снова. Прошло уже два года, а воз и ныне там. И мы все дальше и дальше отстаём. Мы так медленно раскачиваемся, что все наши потуги кончаются ничем», – заявил Каляев.

Сергеев также отметил, что сами промышленники довольно неактивно себя ведут и не спешат адаптироваться к новым реалиям, в которых живет современный мир. «Ученые просят и требуют это, но мы на сегодняшний день не видим, что наша промышленность это делает. Если бы промышленность выходила и говорила, нам нужен стопетафлопсный компьютер (компьютер мощностью в 1 петафлопс способен выполнять 1015 операций с плавающей запятой в секунду), они как потребители в правительстве были бы услышаны раньше», – добавил он.

Сергеев отметил, что в России есть несколько машин петафлопсного уровня, но нужно переходить дальше. «Нужно, чтобы они работали в различных отраслях экономики и науки, должно появиться несколько машин следующего уровня», – уверен он.

Президент РАН пояснил, что процесс развития должен происходить планомерно. «Мы должны суперкомьютеризироваться по шагам. Сейчас бессмысленно говорить, что мы возьмем и сразу построим экзафлопсный компьютер (компьютер в один экзафлопс способен выполнять квинтиллион, или миллион триллионов операций с плавающей запятой в секунду). Это очень дорого, и для нашей страны на этом этапе будет не столь эффективно», – заключил Сергеев.

Москва, Александра Быстрицкая

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