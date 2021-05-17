В России готовится новая концепция преподавания истории

К сентябрю в России будет доработана концепция преподавания всеобщей истории. Об этом сообщил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян сегодня на брифинге в Москве. По его мнению, необходимо не просто увеличить количество часов для уроков истории, но создать новое поколение учебников.

«Стоит задача, чтобы она (всеобщая история) была синхронизирована с историей России. Если в истории России преподается начало 18 века, то чтобы на уроках всеобщей истории не был 15 век. Моя идея, что это может быть синхронизировано в какой-то мере и с литературой. Если по литературе идет «Война и мир» Толстого, чтобы примерно в это время в школах изучали Отечественную войну 1812 года», – сказал он.

По данным Чубарьяна, концепция до ее утверждения «должна пройти общественное обсуждение». «В ней принимают участие очень многие ученые. Там центральная проблема – это роль России в мировой истории. Эта тема должна быть сквозной. Мы единственная страна в мире, где в полном объеме преподается всеобщая история. У меня хорошие контакты с французскими и немецкими преподавателями, и они говорят, что люди там кончают школу – мало знают вообще, что происходит в мире, помимо собственной национальной истории», – отметил академик.

«Нужны новые поколения учебников. Сегодня – это текстовой учебник, причем, текст – это факты, события. Что больше людей интересует? Во-первых, технологические новые средства, аудиоматериалы и различные другие вещи. Второе. Больше должно быть личностного характера, то есть должны быть люди, персонажи в истории. Смотрите, как любят исторические фильмы по телевидению, это столкновение характеров, это моды, это нравы. Вот этого в учебниках почти нет. Это должны быть учебники нового типа и технологически, и по содержанию. Думаю, что с утверждением новых стандартов, будет задача обновить все учебники», – сказал Чубарьян.

«Сегодня учебник – это не единственное, к сожалению, иногда и не главное пособие, потому что у детей есть Интернет, по которому они могут получать сведения абсолютно разные, очень часто мало соответствующие достоверному ходу событий. Это тоже надо иметь ввиду… Если мы ставим вопрос об улучшении и совершенствовании преподавания истории, то в качестве одной из главных задач, это сохранение количества часов на преподавание истории», – пояснил ученый.

При этом Чубарьян обратил внимание, что в рамках работы над новой концепцией среди учителей был проведен опрос, что важнее – «запоминание фактов или научить детей самих оценивать и мыслить». «К моему большому удовольствию, большинство участников высказались за второе. Здесь много зависит от учителя, чтобы настраивал на это», – отметил академик, почеркнув «низкое качество педагогического преподавания».

«Я думаю, эта тема должна быть в центре внимания в министерстве просвещения… Лет 30-40 назад было решение коллегии – тогда еще министерства высшего образования, о том, что для всех вузов обязательные гуманитарные предметы история и философия. Сейчас в значительной мере это проформа, ничего этого нет, один семестр, напоминающий школьные курсы. И не везде это делается. Кроме того, есть тревожная тенденция в некоторых вузах ликвидируют исторический факультет, объединяют с другими. Мы на каждый такой случай реагируем. Но я думаю, это должно быть в центре внимания министерств науки и высшего образования. Если мы заинтересованы и понимаем значение истории как предмета, воспитывающего мировоззрение и прочие важные вещи, то надо не сокращать, а наоборот усиливать внимание к истории», – уточнил Чубарьян.

Москва, Мария Соколова

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