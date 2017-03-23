Медведев уволил Фортова с поста президента РАН по «собственному»

Публикации за 23.03.17

Глава российсокго правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении Владимира Фортова с поста президента Российской академии наук (РАН). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров.

В пресс-службе правительства РФ пояснили, что в соответствии с уставом РАН кабинет министров является учредителем Академии наук, который утверждает в должности и освобождает от должности главу Академии, избранного общим собранием членов РАН.

На общем собрании членов РАН 20 марта выборы главы Академии не состоялись, поскольку все кандидаты сняли свои кандидатуры. Общим собранием членов РАН принято решение о переносе выборов на ноябрь.

При этом общее собрание членов РАН обратилось к правительству РФ с просьбой о продлении полномочий президента РАН, президиума РАН, вице-президентов РАН и главного ученого секретаря президиума РАН, полномочия которых истекают 27 марта.

Между тем, как сообщается, Фортов обратился с просьбой не продлевать ему полномочия президента РАН. Согласно подписанному Медведевым распоряжению,он освобожден от должности, а обязанности президента РАН возложены на вице-президента Российской академии наук Валерия Козлова.

«Документ позволит обеспечить деятельность Российской академии наук до избрания нового президента Академии», – отметили в пресс-службе правительства РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

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