РАН сотрясают отставки: по «собственному» ушел вице-президент Академии

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Вице-президент Российской академии наук Валерий Костюк, который считался одним из ключевых руководителей РАН, ушел со своего поста по собственному желанию вслед за уже бывшим главой Владимиром Фортовым, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Академии.

«Академик Костюк освобожден от должности по его просьбе. Заявление он написал вчера, известно об этом стало на заседании президиума РАН, об этом объявил ученый секретарь президиума Михаил Пальцев», – сообщили в пресс-службе РАН.

Сам Костюк комментировать свое решение уйти с должности отказался. Между тем, по словам источника в академии, Костюк отвечал за важнейшие сферы в РАН, в том числе курировал вопросы финансов, и был «правой рукой» экс-президента Академии Владимира Фортова, который ранее также написал заявление об уходе «по собственному желанию».

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении Фортова и назначении на его место вице-президента Академии Валерия Козлова.

Напомним, отставки в РАН произошли после общего собрания членов Академии 20 марта. Абсолютным большинством голосов приняло решение перенести выборы главы Академии и ее президиума на осень (не позднее 20 ноября). При этом все три кандидата на пост президента РАН, включая Фортова, сняли свои кандидатуры с выборов.

В Госдуме уже готовятся поправки в законодательство, которые позволят президенту РФ назначать главу Академии, что фактически приведет к ее полной зависимости от властей. Ранее члены РАН сами избирали своего руководители.

Москва, Анастасия Смирнова

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