Международный центр Рерихов обвинил Минкульт РФ в рейдерском захвате

Публикации за 21.03.17

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Государственного музея Востока, поддержанный Росимуществом, о расторжении договоров безвозмездной аренды и выселении Международного Центра Рерихов (МРЦ) из усадьбы Лопухиных. МЦР считает такое решение необоснованным и при получении мотивировочной части намерен его обжаловать.

Как говорится в сообщении пресс-службы МЦР, произошла вопиющая несправедливость. «Министерство культуры и суд, не имея никаких на то правовых оснований, выселяют общественный Музей, основанный С.Н. Рерихом, из усадьбы, переданной МЦР специально для размещения и деятельности его общественного Музея», – подчеркнула пресс-служба центра Рерихов.

В МЦР считают, что «министерство культуры, используя весь свой административный ресурс, осуществляет последовательный рейдерский захват усадьбы Лопухиных и наследия Рерихов, забывая при этом, что грубейшим образом нарушает волю дарителя наследия – Святослава Николаевича Рериха, гражданина Индии, передавшего наследие в Россию при выполнении двух условий: наследие передается для создания общественного Музея, который должен располагаться в усадьбе Лопухиных».

«Можно считать, что до сегодняшнего дня государство выполняло взятые на себя обязательства. После решения Арбитражного суда о выселении общественного Музея МЦР из усадьбы Лопухиных, государство пошло по пути нарушения гарантий, данных Святославу Николаевичу Рериху», – говорится в сообщении МЦР.

Международный Центр Рерихов намерен продолжать отстаивать выполнение воли Рериха – защищать общественный Музей и сохранять переданное ему наследие Рерихов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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