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Публикации за 23.03.17

Московская областная дума перевела шесть городов в областное подчинение

Московская областная дума перевела шесть городов в областное подчинение

Московская областная дума приняла закон, согласно которому Руза, Павловский Посад, Луховицы, Любрецы, Зарайск и Красногорск переведены в категорию городов областного подчинения Московской области.

Город областного подчинения в РФ – это город, подчиняющийся администрации субъекта Российской Федерации. Обычно такие города являются крупными индустриальными центрами с населением свыше 100 тысяч человек. В рамках муниципального устройства такие населенные пункты, как правило, образуют самостоятельные городские округа, которые не входят в состав муниципальных районов.

В 2016 году Мособлдума приняла законы, которыми Зарайский, Красногорский, Луховицкий, Люберецкий, Павлово-Посадский, Рузский муниципальные районы были преобразованы в городской округ.

Подмосковные власти заверяют, что такие преобразования позволяют сэкономить бюджетные средства.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 23.03.17

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