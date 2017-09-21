В Подмосковье скоро исчезнет Сергиево-Посадский район

Сергиево-Посадский район планируется преобразовать в городской округ в 2018-2019 годах. Об этом в интервью порталу правительства Московской области сообщил глава районной администрации Михаил Токарев. По его словам, такое решение позволит бюджету сэкономить более 200 млн рублей.

«Округ будет сформирован. Очень глупо не ориентироваться на положительный опыт соседей. Этот вопрос нужно комментировать цифрами: экономия бюджета составит для нашего района более 200 миллионов рублей, которые мы можем равномерно распределить на всех», – сказал он.

По словам Токарева, задача в том, чтобы каждое из 12 поселений имело своего представителя в совете депутатов, который «до конца отстаивал бы его интересы».

Публичные слушания провели уже четыре поселения, на заседаниях советов депутатов приняты решения в поддержку инициативы.

Как предположил глава района, к концу года публичные слушания пройдут еще в 3-4 поселениях.

«Предполагаем, что округ будет сформирован в 2018-2019 годах. Сейчас наша задача – доходчиво объяснить жителям, что мы хотим сделать и для чего это нужно», – заключил он.

Стоит отметить, что муниципальная реформа в Подмосковье, которая фактически уничтожает институт местного самоуправления, проводится на фоне растущего недовольства руководства поселений. Как сообщал «Новый День», в марте почти 150 глав подмосковных муниципалитетов и депутатов местных советов выступили единым фронтом, подписав обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы, депутаты и главы городских округов, муниципальных районов, сельских и городских поселений Московской области выражаем недоверие губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву и ходатайствуем перед Вами о принятии кадрового решения», – подчеркивалось в обращении к главе государства.

«Московскую область уже трясет по полной программе. В Подмосковье уже есть Гражданский форум местного самоуправления, им руководит Дижур (Николай Дижур – член Совета депутатов Серпуховского района). Они активно протестуют по поводу реформ Воробьева», – отмечал в комментарии РИА «Новый День» политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.

В этом году Московская областная дума приняла законы, согласно которым Истра, Наро-Фоминск и Ступино и Чехов будут отнесены к категории городам областного подчинения, а соответствующие районы ликвидированы. Также был одобрен законопроект об упразднении Коломенского района. На днях региональный парламент одобрил ликвидацию Клинского района.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.09.17

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