Подмосковье «трясет» от Воробьева: ликвидация Клинского района грозит обернуться массовыми протестами

Решение подмосковных властей ликвидировать Клинский район может привести к очередным массовым протестам в регионе. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.
Комментируя сегодняшнее решение Мособлдумы объединить территорию Клинского района в городской округ, эксперт подчеркнул, что местное население там привыкло активно защищать свои права, и этот раз, очевидно, не станет исключением.
«Клин – очень протестный район. Протесты там уже давно: у них то воды нет, то там дорогу преграждают (не пускают мусоровозы на свалки)… Думаю, что сейчас протест выплеснется на поверхность с новой силой», – сказал Неживой.
Политолог пояснил, что преобразование района в городское поселение, которое проходит в рамках муниципальной реформы, начатой губернатором области Андреем Воробьевым, не решает ни одной из существующих в Подмосковье проблем, при этом фактически лишает жителей «защиты».
«Когда пропадает институт местного представительства, ликвидируется местное самоуправление, все уходит на уровень района. Добраться до защиты населению нет практически никакой возможности. И приходится протестовать», – констатировал эксперт.
В этой связи Неживой подчеркнул, что защищать людей нужно, в том числе, и от бизнеса, который в области, зачастую, не соблюдает «элементарные основы законодательства». «А власть на это демонстративно не реагирует», – отметил он.
«Московскую область уже трясет по полной программе. В Подмосковье уже есть Гражданский форум местного самоуправления, им руководит Дижур (Николай Дижур – член Совета депутатов Серпуховского района). Они активно протестуют по поводу реформ Воробьева», – добавил политолог.
Он также высказал уверенность, что отставка Воробьева – дело времени.
«Насколько я понимаю, ему уже много раз на это намекали. Но он не хочет уходить с этого поста сам – видимо, это произойдет по-другому. Может быть, на определенном этапе ситуация в Московской области еще больше накалится, и он сам поймет», – заключил эксперт.
Напомним, муниципальная реформа, в рамках которой в Московской области создаются городские округа, проходит с 2014 года. Согласно официальной версии, цель – сокращение чиновничьего аппарата в муниципальных образованиях и пополнение местных бюджетов. Однако реформа вызывает в регионе массовое недовольство, так как экономическая и социальная сферы в Подмосковье становятся все более проблемными в ситуации фактического уничтожения системы муниципальной власти, в результате чего граждане фактически отстранены от управления.
В марте этого года почти 150 глав подмосковных муниципалитетов и депутатов местных советов выступили единым фронтом, подписав обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке губернатора Московской области.
Несмотря на это, сегодня депутаты Мособлдумы «с согласия населения» приняли закон о формировании очередного городского округа – теперь на территории Клинского района.
Территории городских поселений Клин, Высоковск, Решетниково и сельских поселений Воздвиженское, Воронинское, Зубовское, Нудольское, Петровское объединяются в городской округ и утрачивают статус самостоятельных муниципальных образований.
Предполагается, что непосредственно переход к городскому округу произойдёт 1 января 2018 года, в конце декабря будет избран Совет депутатов городского округа. Избрание главы состоится в середине февраля.
Москва, Мария Вяткина
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