Муниципальная вертикаль: Сергиево-Посадский район начал процесс превращения в городской округ

Публикации за 07.02.17

Глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев направил обращения в Советы депутатов поселений с инициативой формирования городского округа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба администрации Сергиево-Посадского района и города Сергиев Посад.

Предполагается, что в ближайшее время народные избранники назначат даты публичных слушаний, где до населения донесут подробную развёрнутую информацию обо всех возможных изменениях, связанных с формированием городского округа. «Основываясь на позиции жителей, депутаты поселений будут принимать итоговое решение», – отмечается в сообщении.

В списке отличительных черт городского округа Михаил Токарев перечислил единый Совет депутатов и бюджет, которые позволят комплексно развивать всю территорию, включая удаленные населенные пункты. Единый глава будет иметь представителей на местах, функции которых сегодня выполняют руководители администраций поселений. Прямое подчинение повысит оперативность реагирования власти на обращения граждан и принятие решений.

Глава района также высказал убеждение, что формирование городского округа носит не политический, а сугубо экономический характер. «Не надо смешивать эти два понятия, – сказал Михаил Токарев. – Я предложил такую инициативу с точки зрения экономики. Формирование городского округа позволит оптимизировать сразу несколько направлений и решить многие задачи, которые мы перед собой ставим».

В качестве примера он назвал оптимизацию численности сотрудников администрации, которая позволит ежегодно экономить 204 млн рублей. Высвобожденные деньги пойдут на социальные и хозяйственные нужды, на которые прежде бюджетных средств не хватало.

В настоящее время городскими округами в Подмосковье уже стали Шаховская, Каширский, Егорьевский, Мытищинский, Озерский, Серебряно-Прудский, Подольский, Люберецкий и Красногорский районы. На очереди Чеховский, Ступинский, Истринский, Шатурский, Талдомский, Наро-Фоминскоий, Серпуховский, Солнечногорский и еще несколько районов.

Между тем не все поддерживают такую муниципальную вертикаль. Как отмечает «Российская газета». Несогласие с объединением носит столь массовый характер, что в Подмосковье появилась новая общественная организация «Гражданский форум местного самоуправления», во главе которого стоят муниципальные депутаты, которых такая реформа упраздняет.

Руководитель форума, депутат Серпуховского района Николай Дижур отметил изданию, что советы депутатов сопротивляются, но несогласных областные власти ломают через колено: в Томилино депутатов закрыли в администрации и полночи не выпускали, пока все не проголосовали за. В Талдоме несколько депутатов публично сложили свои полномочия, чтобы совет потерял кворум и оказался нелегитимным.

«В Чеховском районе против объединения проголосовали три поселения, в Серпуховском – семь. У нас на руках есть заключение Комитета Госдумы по местному самоуправлению о том, что эти преобразования противоречат действующему законодательству и основам Конституции».

Дижур отметил, что по каждому объединяемому муниципалитету организация намерена судиться. «Первый суд состоится 9 февраля по Шаховской. И в этих процедурах дойдем до европейского суда по правам человека», – подчеркнул он.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.02.17

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