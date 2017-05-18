Публикации за 18.05.17

Муниципальная реформа в Московской области вызвала очередной громкий скандал. Жители Щелковского района готовы перекрыть шоссе в знак протеста против «муниципальной реформы», которая предполагает вывод из состава района сельского поселения Анискинское и городского поселения Свердловский, чтобы присоединить их к Лосино-Петровскому. Об этом говорится в сообщении инициативной группы, которое поступило в редакцию РИА «Новый День».

Противники такой реформы собрали тысячи подписей, однако власти все равно не замечают протест местных жителей, которые считают, что отделение выгодно лишь руководству муниципалитетов – это единственная их возможность остаться у власти.

Общественники отмечают, что с инициативой об отделении от Щелковского района 28 апреля на поселенческом Совете депутатов выступил глава с.п. Анискинское Олег Вершинин. Совет решил уже через 12 дней провести публичные слушания и назначил их посреди рабочего дня – 10 мая, в 14:00.

«Людей фактически не информировали о слушаниях. Анискинцы о том, что их отделяют, узнали случайно. На самих слушаниях людям попросту не давали говорить – вырывали микрофон. А ещё через пару майских дней Совет депутатов Анискино принял решение об отделении от Щёлковского района, не замечая протеста местных жителей», – говорится в заявлении инициативной группы.

В Лосино-Петровском власти действовали по той же схеме и еще быстрее – на всё про всё им потребовалось лишь 2 недели. 20 апреля депутаты назначили публичные слушания на рабочее 2 мая, на 14:00, а уже 3 мая согласились присоединить к себе с.п. Анискинское и г.п. Свердловский.

В тот момент, как отмечают активисты, присоединяемые еще не знал, что их присоединяют. Депутаты Щелковского района только 4 мая приняли решение о проведении публичных слушаний, которые вновь были назначены на дневное время рабочего дня – 17 мая, 14:00.

«Отличились только депутаты г.п. Свердловский: 2 мая они назначили публичные слушания на 20 мая, то есть на субботу. Похоже, лишь в Свердловском решили спросить мнение людей», – отмечают лидеры протестных групп.

По ох словам, отделение от Щелковского района точно не выгодно жителям Анискино и Свердловки. «Бюджет г.о. Лосино-Петровский на две трети дотационный. Округ сам себя прокормить не может. Смешно рассчитывать, что он решит проблемы присоединяемых. Бюджет Щелковского района почти в 10 (!) раз больше казны Лосино-Петровского», – отмечают активисты.

Противники такой реформы считают, что такое разделение выгодно лично руководителям муниципалитетов. «Глава Анискино в крайне плохих отношениях с властями Щелковского района. Ему нужно выйти их под их опеки, чтобы остаться при власти. Единственный шанс – найти нового хозяина, а то и попытаться саму им стать во вновь образующемся муниципалитете. Руководству Лосино-Петровского хочется новых земель, на развитие которых можно просить еще больше денег в области, чем просит сейчас. Вот только властям Свердловки никакой выгоды. Может быть, поэтому они и проводят публичные слушание в выходной, чтобы узнать реальное мнение жителей и, сославшись на него, отказаться от бесполезной перекройки границ», – отмечается в сообщении лидеров протеста.

Они также обращают внимание, что власти Щелковского района готовы отдать соседям два поселения, чтобы превратить район в городской округ, для которого пока слишком большая территория.

Интересно, что Лосино-Петровский только в 1996 году стал округом – до этого он был частью Щелковского района. Округом его сделал тогдашний губернатор Подмосковья Анатолий Тяжлов. Как считают активисты, он помог своим людям, которые стали руководить вновь созданным округом и получать дотации из области.

«Экономически правильно было бы вернуть Лосино-Петровский в Щелковский район. Район бы экономически вытянул округ. Но кто думает об экономике Подмосковья, если на кону личное благосостояние? Осталось переехать жителей. Но люди серьезно настроены бороться», – заявили лидеры протестных групп.

Как сообщал «Новый День», против муниципальной реформы в Подмосковье ранее выступили единым фронтом почти 150 глав подмосковных населенных пунктов и депутатов местных советов, подписав обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.05.17

Итальянский журналист «похоронил» нобелевского лауреата Светлану Алексиевич ради шутки (СКРИНЫ). / В Подмосковье пьяный бездомный пытался похитить девочку. / В Москве похитили ребенка. Объявлен план «Перехват». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»