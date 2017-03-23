NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 23.03.17

Подмосковье «дореформировали»: Путина просят об отставке Воробьева

Подмосковье «дореформировали»: Путина просят об отставке Воробьева

Почти 150 глав подмосковных муниципалитетов и депутатов местных советов выступили единым фронтом, подписав обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает «».

Народные избранники просят президента РФ обратить внимание на усугубляющуюся ситуацию в экономической и социальной сфере Подмосковья. Авторы обращения обосновали претензии, в том числе, запланированными региональными властми к принятию поправками к закону о местном самоуправлении, которые, по сути дела, отменяют действие восьмой статьи Конституции РФ и уничтожают сложившуюся в России систему местного самоуправления.

«Общественно-политическая ситуация в регионе в результате насильственного уничтожения муниципальных районов, сельских и городских поселений, массового попрания прав граждан на местное самоуправление и игнорирования фундаментальных положений Конституции РФ доведена до предела», – говорится в обращении.

Авторы письма отмечают, что на проведенных публичных слушаниях, затрагивающих интересы около трех миллионов человек, население крайне отрицательно высказалось по вопросу объединения поселений в городской округ.

«Однако депутаты 15-и муниципальных районов под давлением приняли решения об объединении поселений вопреки воле своих избирателей, прямо нарушая действующее законодательство. Вместе с тем в оставшихся 21-м районе депутаты советов депутатов выступают против попрания концептуального положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления», выступают за сохранение базового уровня народовластия, за право населения на местное самоуправление», – заявили противники Воробьева.

«Мы, депутаты и главы городских округов, муниципальных районов, сельских и городских поселений Московской области выражаем недоверие губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву и ходатайствуем перед Вами о принятии кадрового решения», – подчеркивается в обращении к президенту РФ.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 23.03.17

С «Платона» не убудет: власти пообещали дальнобойщикам очередные льготы. ... накануне всероссийской забастовки перевозчиков. / В подмосковные водоемы около «Домодедово» слили 50 тонн нефтепродуктов. / В Подмосковье 10-летний автолюбитель устроил ДТП.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter