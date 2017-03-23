Подмосковье «дореформировали»: Путина просят об отставке Воробьева

Публикации за 23.03.17

Почти 150 глав подмосковных муниципалитетов и депутатов местных советов выступили единым фронтом, подписав обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает «ОкаИнфо».

Народные избранники просят президента РФ обратить внимание на усугубляющуюся ситуацию в экономической и социальной сфере Подмосковья. Авторы обращения обосновали претензии, в том числе, запланированными региональными властми к принятию поправками к закону о местном самоуправлении, которые, по сути дела, отменяют действие восьмой статьи Конституции РФ и уничтожают сложившуюся в России систему местного самоуправления.

«Общественно-политическая ситуация в регионе в результате насильственного уничтожения муниципальных районов, сельских и городских поселений, массового попрания прав граждан на местное самоуправление и игнорирования фундаментальных положений Конституции РФ доведена до предела», – говорится в обращении.

Авторы письма отмечают, что на проведенных публичных слушаниях, затрагивающих интересы около трех миллионов человек, население крайне отрицательно высказалось по вопросу объединения поселений в городской округ.

«Однако депутаты 15-и муниципальных районов под давлением приняли решения об объединении поселений вопреки воле своих избирателей, прямо нарушая действующее законодательство. Вместе с тем в оставшихся 21-м районе депутаты советов депутатов выступают против попрания концептуального положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления», выступают за сохранение базового уровня народовластия, за право населения на местное самоуправление», – заявили противники Воробьева.

«Мы, депутаты и главы городских округов, муниципальных районов, сельских и городских поселений Московской области выражаем недоверие губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву и ходатайствуем перед Вами о принятии кадрового решения», – подчеркивается в обращении к президенту РФ.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 23.03.17

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