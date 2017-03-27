Вторая смерть компартии в России: кризис КПРФ и падение рейтинга Зюганова

Публикации за 27.03.17

КПРФ уже потеряла статус второй партии в России и перестает восприниматься как главная оппозиционная сила в стране. Согласно выводам экспертов Центра политического анализа, для выхода из кризиса компартия должна перестать эксплуатировать ностальгический образ, перейти от слов к «политике реальных дел» и подыскать замену нынешнему лидеру Геннадию Зюганову, рейтинг которого неуклонно падает.

Как отмечается в докладе, прошлогодние выборы в Госдуму показали, что КПРФ растеряла почти половину своего ядерного электората, что заметно сказалось на результатах голосования. Если в 2011-ом году партия получила 92 мандата, то сейчас ее представительство в нижней палате сократилось до 42 человек. При этом фракция ЛДПР, некогда достаточно сильно уступавшая коммунистам, насчитывает сейчас 39 депутатов.

По мнению экспертов, низкий рейтинг КПРФ стал следствием того, что компартия не способна донести свою программу до избирателей, а ее руководство «игнорирует запрос общество на политику реальных дел».

Авторы доклада отмечают, что КПРФ остается скорее партией «ностальгии», которая «неспособна реагировать на изменяющийся политический ландшафт и идти в ногу со временем», и не может заручиться поддержкой спонсоров.

Еще одним фактором, который негативно сказывается на КПРФ, эксперты называют внутрипартийную борьбу. В докладе выделяются 4 основные группы: группа Зюганова – наиболее влиятельная из всех, слабой стороной которой является «преклонный возраст абсолютного большинства» ее участников, а также группы Кашина, Рашкина –Обухова и Афонина – Ющенко. Политологи обращают внимание на несколько ярких лидеров, среди которых губернатор Орловской области Вадим Потомский, экс-депутат Государственной Думы Дмитрий Носов, которые однако не принимают активного участия в партийной жизни.

«Против КПРФ играют и время (президентские выборы не за горами), и амбиции партий-оппонентов. «Единая Россия» своим последним съездом доказала, что не намерена довольствоваться результатом по итогам выборов в Государственную Думу и серьезно повышает планку.

«Справедливая Россия», оказавшись в серьезном кризисе по итогам выборов в Государственную Думу, также стоит перед необходимостью кардинальных изменений внутри партии. И если трансформация пройдет успешно, то КПРФ будет бороться за звание «второй партии» не только с ЛДПР, но и со «Справедливой Россией»», – говорится в докладе Центра политического анализа.

По оценке экспертов, чтобы поднять рейтинг, КПРФ необходимо продемонстрировать преемника Зюганова, активно эксплуатировать тему социального неравенства и предложить «умеренный радикализм». Только в таком случае у компартии партии есть шансы остаться в пределах политического поля страны, считают авторы доклада.

Москва, Мария Вяткина

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