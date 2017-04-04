NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 04.04.17

Медведев о своем «тайном богатстве»: это чушь

Медведев о своем «тайном богатстве»: это чушь

Сегодня глава российского правительства Дмитрий Медведев впервые отреагировал на обвинения о наличии у него «тайного состояния», расследование о котором опубликовал скандальный политик Алексей Навальный. Премьер назвал это «расследование» чушью, а его автора – «судимым персонажем», который добивается шкурных политических целей.

«Кому это выгодно? Выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Они пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше всех остальных. Все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история», – цитирует Медведева РИА «Новости».

Премьер также назвал «чушью и какими-то бумажками» якобы собранный на него компромат, уточняет ТАСС. Медведев считает, что за этим стоит стремление вытащить людей на улицы.

В то же время глава правительства сказал, что продолжает работать на своем посту, несмотря на нападки и провокации.

Ранее Алексей Навальный разместил на своем канале в YouTube фильм, который рассказывает о том, что российский премьер при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. 26 марта под предлогом разоблачения Медведева в целях борьбы с коррупцией были организованы массовые несанкционированные акции протеста, которые завершились задержанием сотен сторонников Навального.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 04.04.17

Путин выбрал нового главу Удмуртии. Им ожидаемо стал Бречалов из ОНФ. / СКР официально назвал имя террориста, взорвавшего питерское метро. / Власти Орехово-Зуевского района признали ситуацию с тлеющей свалкой чрезвычайной.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter