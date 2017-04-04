Медведев о своем «тайном богатстве»: это чушь

Публикации за 04.04.17

Сегодня глава российского правительства Дмитрий Медведев впервые отреагировал на обвинения о наличии у него «тайного состояния», расследование о котором опубликовал скандальный политик Алексей Навальный. Премьер назвал это «расследование» чушью, а его автора – «судимым персонажем», который добивается шкурных политических целей.

«Кому это выгодно? Выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Они пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше всех остальных. Все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история», – цитирует Медведева РИА «Новости».

Премьер также назвал «чушью и какими-то бумажками» якобы собранный на него компромат, уточняет ТАСС. Медведев считает, что за этим стоит стремление вытащить людей на улицы.

В то же время глава правительства сказал, что продолжает работать на своем посту, несмотря на нападки и провокации.

Ранее Алексей Навальный разместил на своем канале в YouTube фильм, который рассказывает о том, что российский премьер при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. 26 марта под предлогом разоблачения Медведева в целях борьбы с коррупцией были организованы массовые несанкционированные акции протеста, которые завершились задержанием сотен сторонников Навального.

Москва, Анастасия Смирнова

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