Россияне отказали Медведеву в доверии / Рейтинг премьера за месяц снизился сразу на 10%

Публикации за 05.04.17

В марте рейтинг премьер-министра Дмитрия Медведева упал на 10%, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Согласно итогам исследования, доля жителей России, одобряющих деятельность главы правительства, снизилась с 52% в феврале до 42% в минувшем месяце.

Не одобряют деятельность Медведева 57% граждан (47% месяцем ранее). В своей симпатии к работе кабмина признались 43% участников опроса (49% в феврале), не довольны – 55% опрошенных (49% в феврале).

Работу Госдумы одобряют 38% опрошенных (45% в январе, 42% в феврале), не одобряют – 60% (57% месяцем ранее).

При этом рейтинг президента РФ Владимира Путина остается без существенных изменения. В марте его работу одобряю 82% респондентов (против 84% в феврале), о недовольстве главой государства заявили 17% опрошенных (15% месяцем ранее).

По мнению 52% участников опроса, дела в стране в целом идут в правильном направлении. Обратной позиции придерживается 33% респондентов, затруднились с ответом 16%.

Опрос был проведен 31 марта – 3 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Напомним, 2 марта оппозиционный политик Алексей Навальный разместил на своем канале в YouTube фильм о том, как российский премьер при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. 26 марта под предлогом разоблачения Медведева в целях борьбы с коррупцией были организованы массовые несанкционированные акции протеста, которые завершились задержанием сотен сторонников Навального. Накануне Медведев впервые прокомментировал обвинения о наличии у него «тайного состояния». Премьер назвал это «расследование» чушью, а его автора – «судимым персонажем», который добивается шкурных политических целей.

Москва, Светлана Петрова

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