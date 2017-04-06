Более трети россиян поддерживают антикоррупционные митинги / Четверть населения уверена, что они оплачены

Публикации за 06.04.17

Антикоррупционные митинги поддерживают 38% россиян. Таковы итоги опроса «Левада-центра». По мнению 35% опрошенных, к участию в протестных акциях граждан подтолкнуло «накопившееся недовольство положением дел в стране». 36% респондентов уверены, что граждане вышли на митинги из-за стремления выразить возмущение уровнем коррупции. Еще 24% россиян полагают, что протестующим заплатили за участие в акции, пишут «Ведомости».

Также отмечается, что согласно результатам опроса, 38% респондентов или видели фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором говорится, что премьер-министр России Дмитрий Медведев якобы владеет и управляет через социальные фонды несколькими объектами недвижимости, или что-то слышали о расследовании, или знакомы с содержанием видео. 16% участников опроса уверены, что показанное в фильме – ложь, остальные сообщают, что данные ФБК – либо правда, либо «очень на нее похоже», пишет РБК.

Опрос проведен с 31 марта по 3 апреля среди 1,6 тыс. человек в 48 регионах России. Как писал «Новый День», 26 марта в крупных городах России прошли антикоррупционные акции. В Москве, по разным оценкам, собралось от 8 тыс. до 30 тыс. человек.

Напомним, в марте рейтинг премьер-министра Дмитрия Медведева упал на 10%, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Согласно итогам исследования, доля жителей России, одобряющих деятельность главы правительства, снизилась с 52% в феврале до 42% в минувшем месяце.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.04.17

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