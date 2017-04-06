Удар по Иванову? В московском офисе «АЛРОСА» идут обыски / … пока глава компании находится в Якутии

Публикации за 06.04.17

В московском офисе крупнейшей алмазодобывающией компании «АЛРОСА» проходят обыски. Поводом это стало поручение следователей из Якутии, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщается, следователи проводят выемку документов. Однако с чем связаны оперативные мероприятия, не уточняется.

На фоне этих новостей акции «АЛРОСА» подешевели. Согласно данным Московской биржи, к 14:10 мск бумаки компании упали в цене на 0,69 процента – до 91,5 рубля. При этом в ходе торгов стоимость бумаг опускалась до отметки в 90,5 рубля, отмечает РИА «Новости».

Примечательно, что сегодня с визитом в Якутии находится новый руководитель компании. Как сообщается на официальном сайте «АЛРОСА», новый президент компании побывал в якутском Удачном и провел встречу с главой республики.

Как сообщал «Новый День», главой компании в начале марта был назначен сын экс-главы администрации президента Сергея Иванова – его полный тезка и вице-президент Сбербанка. О подписании правительственной директивы тогда сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Ивановым. Контракт с ним был заключен на 3 года.

Глава «АЛРОСА» Андрей Жарков в конце февраля написал заявление о досрочном уходе по собственному желанию. Контакт с ним истекал в апреле 2018 года. Источники в компании неоднократно отмечали, что у Жаркова есть разногласия с чиновниками, в первую очередь с Минфином, глава которого Антон Силуанов возглавляет наблюдательный совет «АЛРОСА».

Иванову 36 лет. До прихода в апреле 2016 года в Сбербанк возглавлял в течение 5 лет страховую компанию «СОГАЗ», а еще раньше был зампредом правления «Газпромбанка».

На долю «Алросы» приходится около 28% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, а также проводит геологоразведочные работы в других российских регионах и странах Африки.

Выручка компании от продажи алмазов и бриллиантов в 2016 году выросла на 26% – до $4,486 млрд. В планах правительства РФ дальнейшая приватизация компании, сократив долю государства до 29%.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году уже был приватизирован госпакет 10,9% акций «АЛРОСА». Доля государства была продана в июле по цене 65 рублей за акцию, однако в сентябре их стоимость достигла уже почти 90 рублей за штуку. Согласно подсчетам экспертов, таким образом российский бюджет из-за низкой цены потерял порядка 20 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.04.17

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