Мосгорсуд приговорил генерала Сугробова к 22 годам «сторгача»

Публикации за 27.04.17

Сегодня Московский городской суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима экс-главу антикоррупционного главка МВД, генерал-лейтенанта полиции Дениса Сугробова. Его подчиненные также получили от 5 до 21 года тюрьмы.

По версии следствия, Сугробов организовал в антикоррупционном управлении МВД преступное сообщество. Члены этого ОПГ, большинство из которых были офицерами, систематически превышали свои полномочия. Они вынуждали высокопоставленных чиновников и бизнесменов брать взятки, а потом якобы для смягчения наказания нести под надзором полицейских полученную взятку конечному «бенефициару».

Как утверждает гособвинение, таким образом, подсылая к своим жертвам агентов-провокаторов, сотрудники МВД добивались карьерного роста и наград, передает РБК.

Следственному комитету известно 19 эпизодах преступлений, в результате которых 29 человек незаконно понесли уголовную ответственность за взятки, коммерческий подкуп и мошенничество, а 18 из них длительное время содержались под стражей и под домашним арестом.

13 человек требуют взыскать с подсудимых в общей сложности 218 млн рублей. Всего по делу проходят десять человек, уточняет РИА «Новости».

Материалы дела имеют гриф секретности и составляют почти 400 томов. Дело слушалось в закрытом режиме, публично суд огласил только вводную и резолютивную часть приговора.

Напомним, уголовное дело против Сугробова было возбуждено в феврале 2014 года. О преступных схемах стало известно после того, как к заместителю начальника 6-й службы управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ Игорю Демину был направлен бывший судебный пристав Руслан Чухлиба, который представился сотруднику спецслужбы предпринимателем и должен был договориться с ним о покровительстве за $10 тысяч в месяц.

Согласно плану, после передачи денег Демин должен был быть задержан. Однако сотрудник ФСБ знал о провокации, которая готовилась против него. В итоге на «встрече» был задержан Чухлиб.

После этого было арестовано более десятка офицеров ГУЭБиПК, включая замначальника управления генерал-майора Бориса Колесникова, который в последствии покончил жизнь самоубийством. Сугробов был снят с должности указом президента 21 февраля 2014 года и первоначально проходил по делу свидетелем, однако в мае был задержан и арестован.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.04.17

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