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Публикации за 27.04.17

Экс-глава поселения Константиновское сядет на 9,5 лет за махинации на 700 млн рублей

Экс-глава поселения Константиновское сядет на 9,5 лет за махинации на 700 млн рублей

В Подмосковье бывший глава сельского поселения Константиновское Раменского района Вадим Приймак признан виновным в махинациях лесным фондом почти на 700 млн рублей. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, приговор также вынесен и двум его подельникам.

По данным ведомства, в начале 2012 года Приймак создал преступное сообщество, в которое вошли Михаил Домников, начальник Раменского отдела ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Московской области Анна Хайбуллина, геодезист Андрей Соленов, риэлтор Алексей Пушилин и предприниматель Михаил Ржевский.

Как считает следствие, за время своей деятельности с 2012 по 2013 годы злоумышленники совершили не менее шести эпизодов махинаций, связанных с незаконным оборотом земель лесного фонда Раменского района площадью не менее 36,5 га, общей стоимостью более 700 млн рублей, а также одно преступление, связанное с легализацией имущества.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч.ч. 2,3 ст. 210 УК РФ) («Создание организованного преступного сообщества и участие в нем»), ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч.3 ст. 174.1 УК РФ («Легализации денежных средств, приобретенных в результате преступных действий). В ходе следствия было проведено более 100 судебных экспертиз, приняты меры к возмещению в бюджет государства имущества стоимостью более 700 млн рублей. Объем уголовного дела составил 116 томов.

Соленов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отельное производство. Домников и Пушилин скрылись от органов следствия и объявлены в розыск – их уголовные дела также будут рассматриваться отдельно.

Приймаку назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, при этом у него уже есть срок в 3,5 года за мошенничество. Хайбуллина приговорена к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, Ржевский – к 3,5 годам в колонии строгого режима.

Москва, Мария Вяткина

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