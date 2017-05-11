Набиуллина назвала условия для снижения ключевой ставки до 6,5-7,5% / … но ниже не будет

Публикации за 11.05.17

Ключевая ставка Банка России может быть снижена до 6,5-6,75% годовых при достижении устойчивой инфляции на уровне 4%. Об этом сообщила сегодня руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор будет двигаться в этом направлении постепенно.

«Насколько быстро мы сможем снизить ключевую ставку до ее номинального нейтрального уровня, пока не видно. Его темп не предопределен. Лучше спускаться небольшими шагами, чем значительно урезать ставку, а затем из-за неожиданного шока поднять ее назад», – сказала Набиуллина в интервью Вестнику PR-компании EM.

Глава Банка России также отметила, что в устойчивом состоянии равновесные или нейтральные номинальные процентные ставки будут составлять 6,5-6,75%, при этом наша цель инфляции составляет 4%. «Таким образом, есть возможность для ослабления политики, так как наша ключевая ставка в настоящее время составляет 9,25%», – уточнила Набиуллина.

Она также сообщила, что ЦБ может возобновить покупку валюты для увеличения международных резервов, но для этого необходимо достичь целевого показателя инфляции в 4%.

Набиуллина подчеркнула, что Банку России необходимо убедиться в том, что уровень инфляции останется близкими к целевому показателю в 4% в среднесрочной перспективе. «Чтобы достичь этой цели, мы должны еще больше ослабить инфляционные ожидания», – подчеркнула глава Банка России.

Как сообщал «Новый День», ЦБ 28 апреля снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 9,25% годовых. Принимая решение, Совет директоров регулятора взял во внимание приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности.

В предыдущий раз Банк России понижал ключевую ставку 24 марта. Тогда совет директоров принял решение снизить ее с 10% до 9,75% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции, чем ожидалось. Однако, как тогда отмечал регулятор, инфляционные риски на тот момент хотя и «несколько снизились», но «сохраняются на повышенном уровне». Тогда же Банк России обнадежил, что допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во II-III кварталах текущего года.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 июня.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 11.05.17

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