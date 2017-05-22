Гособвинение просит для экс-главы ФСИН девять лет колонии

Публикации за 22.05.17

Сегодня в Замоскворецком суде Москвы гособвинение попросило приговорить бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера к 9 годам колонии общего режима и миллионному штрафу за хищения при закупках электронных браслетов для ведомства.

Для остальных фигурантов дела – экс-замдиректора ФСИН Николая Криволапова и экс-директора ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» ФСИН России Виктора Определенова – 6 и 7 лет колонии соответственно, передает РАПСИ.

По версии следствия, фигуранты дела совместно с предпринимателем Николаем Мартыновым вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств из бюджета РФ обманным путем.

По мнению гособвинителя, преследуя цели незаконного обогащения, указанные участники преступной группы, в числе прочего, обеспечили подготовку изменений в одно из постановлений правительства РФ таким образом, чтобы внутриведомственный, подконтрольный злоумышленникам поставщик устройств системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) мог участвовать в госзакупках без проведения конкурса.

Согласно обвинительному заключению, ФГУП Центр информационно-технического обеспечения и связи (ЦИТОС) ФСИН России в действительности не обладал необходимыми кадровыми и производственными ресурсами для изготовления конечных изделий СЭМПЛ, в связи с чем не имел права выступать в качестве внутриведомственного поставщика соответствующей продукции. Однако при участии Мартынова в самарском филиале ФГУП ЦИТОС ФСИН были проведены мероприятия, фактически позволявшие указанному предприятию формально выступать в качестве внутриведомственного поставщика, поставлять изделия СЭМПЛ для государственных нужд, получая за это денежные средства из бюджета РФ.

Согласно заключению экспертиз, стоимость изделий, закупаемых для нужд ФСИН, умышленно завышалась в разы. Так, только по одному из госконтрактов имело место завышение цены поставляемых изделий со 170 млн до 900 млн рублей. Деньги из бюджета РФ перечислялись с расчетных счетов самарского филиала на счета ряда фирм-однодневок, после чего распределялись между соучастниками. При этом ущерб, предположительно причиненный бюджету РФ, оценивается не менее чем в 2,7 млрд рублей.

В зависимости от роли каждого подсудимые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество), а также частью 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. Криволапову также вменяется статья 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

Все фигуранты дела свою вину категорически отрицают.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 22.05.17

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