ЦБ: в 2017 году отток капитала из России составит $37 млрд

В 2017 году чистый отток капитала из России составит около $37 млрд. Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, в следующие два года эта цифра будет уменьшаться, а к 2019 году составит $8млрд.

«Важно говорить об оттоках капитала как о балансирующей статье по сальдо текущего счета. У нас плавающий курс, мы должны учитывать изменение золотовалютных резервов, и затем у нас сальдо текущего счета должно балансироваться оттоком капитала. Наши данные по оттоку капитала следующие – около $37 млрд в 2017 году, $14 млрд – в 2018 году, $8 млрд – в 2019 году», – цитирует Набиуллину «Интерфакс».

При этом глава ЦБ подчеркнула, что многие страны, которые имеют сильные позиции по экспорту и сильный текущий счет, такие как Германия, Норвегия, Канада, сталкиваются с большим оттоком капитала, но в этом нет ничего критичного. «Отток капитала надо отличать от сомнительного оттока капитала», – пояснила она.

Стоит отметить, что чистый отток капитала из РФ в 2016 году составил $57,5 млрд.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.06.17

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