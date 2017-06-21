Ройзман со второй попытки стал кандидатом в губернаторы от «Яблока»

Сегодня в Москве партия «Яблоко» со второй попытки выдвинула мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на выборы губернатора Свердловской области. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам голосования в поддержку этого решения высказались 9 из 10 членов Бюро партии.

Рекламируя мэра Екатеринбурга, основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что «таких смелых политиков в российской политике нет» – «у человека есть опыт, готовность и смелость в борьбе с мафией», которая является «главной чертой всей сегодняшней региональной политики».

При этом он отметил, что у Ройзмана наверняка «будут большие проблемы с муниципальным фильтром». «Муниципальный фильтр, как он устроен в России – это способ не допускать власть тех, кого она не хочет видеть», – заявил основатель «Яблока».

Как сообщал «Новый День», в минувшие выходные на конференции свердловского отделения партии «Яблоко», где Ройзман должен был быть выдвинут кандидатом в губернаторы, произошел скандал. Глава региональных «яблочников» Юрий Переверзев еще до начала мероприятия сделал заявление о сложении полномочий, обвинив федеральное руководство партии в навязывании Ройзмана в качестве кандидата. Конференция с выдвижением Ройзмана тогда была сорвана.

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