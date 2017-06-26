Цены на нефть развернулись вниз

Мировые цены на нефть вновь возобновили падение на фоне опасений биржевых игроков по поводу сохраняющегося излишка предложения на рынке, несмотря на ограничение добычи сырья участниками Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других государств, не входящих в картель. Аналитики говорят, что перспективы возвращения к росту котировок пока туманны – очень многие сделали ставку на их снижение.

Североморское «черное золото» марки Brent подешевело почти на 0,7% до $45,2 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $42,83 за баррель (-0,4%).

Как отмечают финансисты, за минувшую неделю хеджевые фонды снизили число «длинных» позиций, то есть ставок на рост цен на нефть WTI, на 31%, до минимальных за 10 месяцев 60,56 тысячи. Согласно данным ICE Futures Europe, общее число «длинных» позиций на Brent упало до минимальных за 17 месяцев 229 тысяч, передает «Финмаркет».

«Инвесторы не просто реагируют на снижение цен, но и намерены получить выгоду от дальнейшего падения котировок», – прокомментировал ситуацию аналитик Citigroup Global Markets Тим Эванс.

Ситуация на нефтяном рынке привела к ослаблению российской валюты. К 18:00 мск биржевой курс доллара вновь превысил отметку в 59 рублей и торгуется на уровне 59,2. В то же время европейская валюта подорожала до 66,34 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на завтра, 27 июня, составит 59,0014 рубля, евро – 66,0816.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 26.06.17

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