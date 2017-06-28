Экс-президент ПМР лишился неприкосновенности и сбежал в Молдавию

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) лишил экс-президента Евгения Шевчука неприкосновенности и дал согласие на его привлечение к уголовной ответственности. Как сообщил депутат приднестровского парламента Андрей Сафонов, речь идет об обвинении по пяти пунктам, в том числе о незаконном изъятии 30% пенсий и зарплат жителей республики.

По информации председателя Верховного Совета ПМР Александра Щербы, вчера Шевчуку были вручены необходимые документы. Согласно закону, экс-президент был обязан присутствовать на сессии при рассмотрении подобного вопроса, но ночью переправился через Днестр и был уже в Молдове.

Решение лишить Шевчука неприкосновенности было принято 35 голосами (при одном против) по представлению прокурора ПМР Анатолия Гурецкого для проведения следственных и процессуальных действий в рамках возбужденного уголовного дела, сообщила пресс-служба Верховного Совета ПМР.

Бывшему президенту Приднестровья, в частности, инкриминируется превышение полномочий при формировании и расходовании средств Стабилизационного фонда. Соответствующее уголовное дело Следственным комитетом было возбуждено 27 декабря 2016 года. Согласно материалам дела, Шевчук 5 мая 2012 года в качестве физического лица учредил некоммерческую организацию «Стабилизационный фонд ПМР», хотя не имел на это права по существующим правовым нормам (единственный учредитель). В бюджет и Единый государственный фонд социального страхования не поступило 82,9 млн приднестровских рублей (почти $8 млн), что квалифицируется законодательством как особо крупный размер.

Деньги в Стабилизационный фонд поступали от государственных предприятий естественных монополий (газ, электричество, водообеспечение, тепловая энергия), а тратились по распоряжению руководителя фонда, которым был Шевчук. На юридическом языке это звучит как «деньги направлялись в пользу третьих лиц».

О том, куда именно шли деньги Стабфонда, сообщил депутат Игорь Буга. По его словам, началось с приобретения двух служебных автомобилей «Тойота-Камри». Министру здравоохранения предоставили квартиру в Тирасполе. На 800 тысяч долларов была куплена оргтехника для администрации президента. На приобретение служебного автотранспорта потратили еще 3 млн рублей, в том числе «Ауди 8» для министра иностранных дел Нины Штански, который стоит не менее 100 тысяч долларов, и бронированного «Лексуса» для самого Шевчука.

«А были еще командировочные расходы и даже приобретение аппаратуры слежения. И это в то время как общественным организациям отказывали в средствах на проведение срочных операций за пределами республики», – сказал Игорь Буга.

Как выяснилось позже, и «Ауди 8» первой леди, и бронированный «Лексус», возивший Шевчука, были переоформлены на третьих лиц и покинули территорию республики.

О тяжелых последствиях правления бывшего президента сообщил также депутат Андрей Сафонов. «Ситуация чудовищна – народные деньги через фонды перекладывались в частный карман одного человека. Евгений Шевчук бесконтрольно распоряжался ими», – подчеркнул народный избранник.

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