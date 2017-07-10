Отмена роуминга в России антисоциальна, – заместитель министра связи РФ

Идея отменить роуминг на мобильную связь в России по своей сути является «антисоциальной», поскольку неизбежно приведет к росту тарифов. Об этом заявил заместитель главы Минкомсвязи РФ Дмитрий Алхазов. По его словам, наценку операторов будут оплачивать те, кто не покидает домашний регион.

Алхазов отметил, что доля путешествующих за пределы своего домашнего региона абонентов составляет около 7%, и за них будут платить оставшиеся 93%, что говорит об антисоциальном характере этого предложения, передает RNS.

«Самая главная экономическая проблема с идеей отмены национального роуминга: если операторам запретить тарифицировать роуминг как нечто отдельное, то, очевидно, затраты на обслуживание путешествующих абонентов – этих самых 7% – будут фактически перераспределены на всю тарифную линейку и на всю абонентскую базу», – обратил внимание заместитель министра связи.

В итоге, по его оценке, «получится парадоксальная и очень неприятная ситуация, когда 93% абонентов, или граждан РФ, которые не путешествуют и не покидают своего домашнего региона, будут вынуждены доплачивать за тех, кто может себе это позволить».

«То есть большинство, фактически не пользующееся роумингом, будет доплачивать за тех, кто им пользуется. Поэтому при всей кажущейся социальной позитивности этой идеи экономически она носит в себе антисоциальный характер», – подчеркнул Алхазов.

Говоря о потенциальном введении единого тарифа, замминистра напомнил, что в России нет единых тарифов на электричество и услуги ЖКХ.

«Если мы сейчас всю страну выровняем, то, к сожалению, те регионы, в которых услуги связи стоили исторически дешевле, будут по сути заниматься субсидированием тех регионов, которые по объективным причинам всегда стоили дороже. Например, услуги связи в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока исторически стоили дороже, чем в ЦФО. И если мы это выровняем, то сложится ничем экономически не обоснованная ситуация, примененная к людям, которые живут в разных экономических условиях», – заключил чиновник.

Как сообщал «Новый День», в конце июня группа депутатов во главе с руководителем «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга. По словам авторов идеи, внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли из-за этого дополнительные издержки. Сейчас же отмена роуминга повысит доступность мобильной связи и сделает тарифы операторов более прозрачными.

Ранее изъять из законодательства понятие внутрироссийского роуминга намеревалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Мы считаем, что быть его не должно», – говорил глава ведомства Игорь Артемьев. Он обращал внимание, что в настоящее время 28 стран Европейского союза отказались от роуминга.

На сегодняшний день в России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг работает в определенной сети на территории всей страны и отличается от региона к региону. Национальный роуминг действует, когда сети оператора нет в каком-либо регионе.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 10.07.17

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