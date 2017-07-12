«Петля анаконды»: НАТО готовит интервенцию в Россию

Страны Запада готовятся реализовать третий этап стратегии «Петля анаконды», цель которой – распад Российской Федерации. Базирование сил НАТО в государствах Восточной Европы и Прибалтики и военные учения вблизи границ России являются частью подготовки интервенции в РФ. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало накануне на пресс-конференции в Москве.

Тройной удар: войска НАТО окружают Россию

По словам члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексея Кондратьева, подход НАТО к учениям и место их проведения доказывает, что цели Североатлантического альянса выходят за рамки оборонных.

«В 2016-2017 году резко изменился вектор направленности этих учений. Целями учений впервые ставилась переброска войск стран союзников по НАТО на территорию Эстонии. В ходе учений из Соединенных штатов также производилась переброска на территорию Великобритании групп самолетов стратегической авиации США для последующего участия в учениях, которые не предназначены для миролюбивых акций по отпугиванию пиратов», – сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что наращивание воздушной и морской компоненты, наравне с сухопутной составляющей на территории Польши и Литвы, под предлогом «защиты» создает «определенную истерию» вокруг России.

При этом, как отметил сенатор, ряд кораблей, которые привлекались к учениям, способны нести крылатые ракеты, в зоне поражения которых были Ленинградская область и Санкт- Петербург. «Это проецируется и на положение Калининградской области. И в планах проведения учений отрабатывается нанесение ударов, в том числе, по Калининграду», – констатировал он.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков со своей стороны отметил, что в НАТО при проведении учений стали отрабатываться действия подразделений войск «по оккупации русскоговорящих городов и населённых пунктов». «Для таких учений подбирали статистов, хорошо владеющих русским языком из стран Восточной Европы», – обратил внимание он.

Сивков добавил, что все это является предпосылками к «военной интервенции в Россию» и входит в рамки стратегии НАТО.

«Стратегия НАТО – общая линия поведения, которое прослеживается достаточно длительное время. Эта стратегия не менялась уже более 50 лет и называется «Петля анаконды». Первый раз эта петля «сжалась», когда был разрушен Варшавский договор, второй раз – когда был раз разрушен Советский союз, сейчас решается задача третьего «сжатия», оно должно ликвидировать Российскую Федерацию. Первоначальным сценарием предполагалось СССР расчленить на 22 части, разделили только на 15, на 7 частей надо развалить еще», – сказал эксперт.

Особая роль Украины

В этой связи Сивков подчеркнул, что особая роль в реализации этого плана отведена Украине.

«Идет полномасштабная, серьезная, основательная подготовка к военной агрессии. В этой агрессии Украина занимает особую роль именно потому, что это этнически неразделимый с Россией народ. Она имеет длительную границу с РФ – около 1500 км. Это очень надёжный плацдарм для экспорта сначала революции на территорию России, а потом использования боевиков-нацистов в качестве передового эшелона», – считает Сивков.

Эксперты также отметили, что страны на постсоветском пространстве, несмотря на надежды отечественных политиков, оказались в приоритете у новой администрации Белого дома и Россия далеко не всегда может рассчитывать на их поддержку.

«Наши стратегические союзники – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия – те, кто входит в ОДКБ. Мы, с одной стороны, должны понимать, что это страны, входящие в евразийское партнерство и связанные определенными обязательствами в рамках военного союза. Но каждая из этих стран имеет право на самостоятельную суверенную политику», – обратил внимание Кондратьев.

Дестабилизация внутри России

Как полагает Сивков, несмотря на такую активную подготовку, войска альянса могут перейти к нападению только в случае дестабилизации внутренней обстановки в РФ.

«Россия обладает ядерным потенциалом, способным уничтожить и Европу и США в течение часа. Жертвы могут превысить 100 млн человек. Это неприемлемые потери, даже если ценой этого будет взятие России. Единственный способ – организация на территории России беспорядков – то есть ведение гибридной войны», – сказал он.

«Только после того, как будет дезорганизовано управление военными и стратегическими ядерными силами, тогда пойдет вторжение», – продолжил эксперт.

Кондратьев со своей стороны добавил, что средств и сил на Балтийском флоте сегодня достаточно, чтобы «нейтрализовать определенные вызовы и угрозы». «Чтобы компенсировать угрозы, Россия принимает определённые шаги – строго оборонительные, зеркальные ответы», – подчеркнул он.

Военная логика и политическая практика

Между тем, по мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, активизация НАТО все же не говорит о том, что в ближайшее время возможна война.

«Этим планам больше 50-лет, по-другому не было никогда, Это случилось не сегодня и не вчера, не потому что Крым вернулся в родную гавань и не потому что на Украине случилось то, что случилось. НАТОвская военная логика, так же как и наша военная логика, сильно отличается от политической практики. Я бы не стал сегодня петь известную песню «Если завтра война, если завтра поход…» Подобный сценарий, подобная жуть могла бы быть актуальной, если бы мы бездействовали», – подчеркнул Мартынов.

Эксперт также добавил, что проведенная в России реформа вооруженных сил демонстрирует эффективность и подготовленность российской армии. Доказательством этому может служить успешное уничтожение террористов российскими ВКС на Ближнем Востоке.

Москва, Мария Вяткина

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