За СМИ решил заступиться новый общественный Совет

В Москве создан Совет по общественному контролю за деятельностью Минкомсвязи РФ и его подведомственных служб, в том числе Роскомнадзора. Об этом в интервью РИА «Новый День» сообщил председатель организации, директор Национального исследовательского центра телевидения и радио Алексей Самохвалов. По его словам, в этом сфере в России очень много проблем, которые не решаются должным образом.

Комментируя ситуацию вокруг нового закона о персональных данных, существенно ограничивающего деятельность средств массовой информации, Самохвалов отметил, что под прикрытием этого нововведения «фактически возрождается цензура», что противоречит закону о средствах массовой информации.

По его оценке, функции Роскомнадзора, который будет следить за выполнением закона, вообще не должны быть связаны с каким-то цензурированием и ограничением для СМИ. «С точки зрения закона, этого не должно быть. Но на практике, к сожалению, Роскомнадзор все больше и больше вмешивается в редакционную политику СМИ. Это совершенно противозаконно», – подчеркнул председатель общественного Совета.

По его словам, его организация намерена заниматься подготовкой обращений в различные органы власти по поводу таких и других спорных и проблемных ситуаций. Как считает Самохвалов, это более эффективно, чем различные протестные акции. Так, в настоящий момент готовится обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву «по поводу противоправных действий руководства Роскомнадзора». Оно будет отправлено уже на следующей неделе. Кроме того, Совет обратится и в Генпрокуратуру.

«И это уже будет иметь эффект, – сказал он. – Потому что на самом деле Роскомнадзор компрометирует российскую власть».

Вместе с тем Самохвалов обратил внимание и на ряд других проблем. По его оценке, основные задачи министерства связи – перевод телевидения на цифровое вещание, повышение качества вещания, борьба с монополизмом и препятствиями для распространения печатных СМИ, – не решаются.

Еще одна проблема, на которой акцентировано внимание Совета – плохое качество сигнала мобильной связи. «В Подмосковье в каком-то месте у одного оператора берет сигнал, у другого нет. Особенно это ощущается, если чуть-чуть отъехать от Москвы или от других крупных городов. Такая ситуация по всей стране», – отметил он и добавил, что аналогичная ситуация с «еженедельными отключениями по понедельникам якобы для профилактических работ в кабельных сетях большинства телеканалов».

«Люди лишаются возможности ночью-вечером смотреть телеканалы, потому что якобы идет профилактика. А по постановлению правительства РФ такая профилактика может быть только раз в месяц», – уточнил Самохвалов.

Он также назвал «чушью» заявление замглавы Минкомсвязи Дмитрия Алхазова об антисоциальном характере идеи отмены роуминга в России. Во всех развитых странах, в том числе в США, ФРГ, напомнил глава Совета, уже много лет нет регионального роуминга – «никто даже об этом не вспоминает».

«А мы с большим опозданием идем в развитии нашей мобильной связи, – отметил Самохвалов. – Полного перехода на цифровое вещание, на прием цифрового сигнала до сих пор этого нет. И когда это будет – никто не знает. А деньги потрачены огромные».

Москва, Алина Светлова

Москва. Другие новости 12.07.17

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