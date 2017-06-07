Новая трактовка защиты персональных данных «убьет» журналистские расследования – Роскомнадзор рассказал об очередных ограничениях для СМИ

С 1 июля для СМИ наступит новая эпоха ограничений – вступает в силу закон, ужесточающий ответственность за несогласованное разглашение персональных данных граждан. Изданиям позволят свободно публиковать только фамилию и должность героя материала, не вдаваясь в подробности о его прошлом, семейных связях, имущественном положении и так далее. Журналистские расследования о коррупционных схемах и преступлениях должностных лиц рискуют умереть как жанр.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня в управлении Роскомнадзора по УрФО прошел семинар для прессы с разъяснениями новаций в законодательстве. В ведомстве отметили, что если журналисты допустили «утечку» персональных данных, это будет расцениваться как злоупотребление свободой СМИ. В таком случае редакция рискует получить предупреждение Роскомнадзора. Два предупреждения за год – повод для обращения в суд с иском о прекращении деятельности издания. О том, как не допустить такой ситуации, и шла речь на семинаре.

Инициалы, фамилия, должность – и все на этом

Одна из главных новаций заключается в том, что теперь журналисты имеют право брать из открытых источников только ограниченную информацию. К примеру, допускается упоминание имени и фамилии (без отчества) героя материала, а также его должность или место работы. Но описание где и как он живет, с кем общается – уже считается нарушением закона, даже если человек сам опубликовал эту информацию в социальных сетях. Или журналист может поступить наоборот: максимально подробно рассказать о жизни человека, но «обезличить» текст – изменить имя или «зашифровать» его инициалами. Как пояснила начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных управления Роскомнадзора по УрФО Анастасия Гоголева, главным критерием является объем опубликованных сведений о человеке. Если информация не способствует идентификации личности, ее можно свободно размещать в СМИ.

В любом другом случае автор материала должен взять согласие того, чьи персональные данные он собирается опубликовать. Причем в некоторых ситуациях согласие должно быть дано в письменной форме – эти случаи перечисляются в статьях 8, 10, 11, 12 и 16 федерального закона «О персональных данных». Например, по закону разглашение сведений, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни возможно только с разрешения человека. Аналогичная ситуация с фото и видеоматериалами. Если на них можно опознать человека, это считается распространением биометрических данных и требует согласия субъекта. Исключением является только публикация фотографий во время розыскных и следственных действий. Для СМИ есть один выход – публиковать фотографии без подписей или давать минимальную информацию под ними. «Если читатель не может идентифицировать человека, изображенного на фотографии, претензий не будет», – заверили представители Роскомнадзора.

Конец расследованиям

Конечно, новая трактовка защиты персональных данных возмутила журналистов. Ограничения практически ставят «крест» на расследованиях о коррумпированных чиновниках, политиках и других публичных персонах. Как можно описывать злодеяния должностного лица, скрывая от читателей его имя? Представители Роскомнадзора заявили, что не дают оценку общественно-значимой информации, а лишь проверяют соблюдение закона «О персональных данных». К примеру, если обиженный чиновник пожалуется на незаконное распространение его личных данных в каком-либо издании, Роскомнадзор будет обязан направить запрос в СМИ. Журналисты вправе ответить, что разглашение данных было в интересах общества. Тогда в этом споре будет разбираться суд. Кстати, на Урале пока таких прецедентов не было.

В то же время в Роскомнадзоре привели пример из жизни, когда публикация о доходах госслужащего была определена как нарушение закона. Журналист взял сведения из официальной декларации чиновника, где также был указан доход его супруги, и в своем тексте дописал должность жены служащего и «бэкграунд». От властной семьи незамедлительно последовала жалоба.

Претензии могут возникнуть даже к таким безобидным публикациям, где дается справка о карьерной историии чиновника – где учился и работал. В таком случае журналисту также необходимо брать согласие у «субъекта персональных данных». Хотя тут тоже есть нюансы. Как отметила Анастасия Гоголева, Роскомнадзор в основном следит за соблюдением закона в отношении несовершеннолетних, а проверка публикаций с персональными данными взрослых обычно проводится по заявлениям граждан. За год в ведомство поступает около 40 подобных обращений.

О детях – почти ничего

О жестких ограничениях Роскомнадзора относительно публикаций данных несовершеннолетних NDNews.ru уже писал. Сегодня сотрудники ведомства в очередной раз напомнили, что журналистский материал должен защищать права ребенка. Распространение личных данных пострадавших в результате противоправных действий детей запрещается. Причем противоправные действия могут укладываться в КоАП, то есть банальная драка в школе тоже относится к этим случаям. Публиковать фотографию несовершеннолетнего можно только с согласия его родителей или законного представителя. Если ребенок достиг 14 лет, разрешение нужно спрашивать и у него. Если совершено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, публиковать фото жертвы нельзя, даже после окончания следственных действий. Единственным исключением может быть фото ребенка, который потерялся и его ищет полиция. После того, как ребенка нашли, СМИ лучше ограничится минимальной информацией о «потеряшке», чтобы не навлечь на себя санкции.

Практика будет нарабатываться

Представители Роскомнадзора отметили, что полномочия по наложению штрафов за несоблюдение закона «О персональных данных» переходят к ним с 1 июля. На данный момент судебной практики по разрешению спорных вопросов в этой сфере практически нет, но, как следует из вышеописанного, она не заставит себя долго ждать. По новому закону существенно увеличиваются размеры штрафов за нарушения публикаций персональных данных. Если сейчас денежные санкции составляют 5-10 тысяч рублей, то со второго полугодия штрафы для юридических лиц уже будут от 20 до 75 тысяч рублей. При этом важно помнить, что в КоАП внесено семь дополнительных составов правонарушений по персональным данным, то есть суммы штрафов за нарушения будут суммироваться.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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